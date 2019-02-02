Губернатор американского штата Вирджиния Ральф Нортэм извинился за расистские фотографии 1984 года. Ранее местное издание The Virginia Pilot опубликовало фотографию ежегодника медицинской школы, где учился губернатор. На ней на странице Нортэма опубликован снимок с белым человеком, изображающим чернокожего американца, стоящего рядом с человеком в костюме расистского Ку-клукс-клана.

"Я глубоко сожалею о своё решении появиться на этом снимке, и боли, которое это решение вызвало тогда и сейчас", — сказал губернатор в своём видеообращении.

Демократ Нортэм был избран на свой пост в ноябре 2017 года. Лидер республиканской партии в Вирджинии Джэк Уилсон потребовал его отставки, сообщает Fox. С аналогичными заявлениями выступили четыре кандидата в президенты от демократов — сенаторы Кирстен Джиллибранд, Камала Харрис, Кори Букер и бывший мэр Сан-Антонио Хулиан Кастро, сообщает BBC.

Нортэм заявил, что останется работать губернатором.