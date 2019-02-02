Иран представил крылатую ракету дальнего радиуса действия

Иран представил новую крылатую ракету с радиусом действия 1 тысяча 300 километров. Оружие было продемонстрировано в Тегеране по случаю очередной годовщины исламской революции.

Как отмечает Reuters, Иран сделал очередной шаг в расширении своей ракетной программы, несмотря на возражения США и озабоченность европейских государств. Иранские власти продолжают настаивать, что их военные разработки в ракетной области имеют исключительно оборонительное значение.

Министр обороны Ирана Амир Харами заявил в ходе торжественных мероприятий в субботу, что новая ракета может быть развёрнута в "очень короткое время" и может лететь на малой высоте.

Ракета типа "земля-земля" создана в рамках семейства крылатых ракет типа Soumar, поступивших на вооружение иранской армии в 2015 году. Западные специалисты считают, что Иран зачастую преувеличивает тактико-техническое характеристики своих вооружений. Несмотря на это, на Западе выражают озабоченность в связи с баллистическими ракетами большого радиуса действия.

Командующий аэрокосмической дивизией Революционной гвардии Ирана Амирали Хаджизаде заявил в субботу, что иранским инженерам удалось преодолеть имевшиеся ранее проблемы с реактивными двигателями для крылатых ракет. По его словам, в настоящее время Иран способен производить все необходимые вооружения.