Навальный отверг сообщения о его встрече с Пригожиным

Оппозиционер Алексей Навальный отрицает, что встречался в Петербурге с предпринимателем Евгением Пригожиным, которого называют "поваром Путина".

О якобы имевшей место встрече в петербургской гостинице "Сокос" сообщил телеграм-канал Незыгарь, опубликовав отдельно фото Навального и отдельно - Пригожина на фоне здания отеля. Когда сделаны снимки, неясно. Фото, на котором Навальный и Пригожин были бы вместе, также отсутствует. Информацию, однако, распространил ряд популярных блогеров.

Сам Навальный в своём телеграм-канале написал, что считает публикацию провокацией, и предположил, что за ней стоит или сам Пригожин, или власти Петербурга. Он подтвердил, что жил в Петербурге в той самой гостинице, но о возможности своей встречи с Пригожиным отозвался с иронией:

"Ага, да, провел. Договорился о том, кого ещё мы вместе убъём в ЦАР и сколько детей отравим в Москве протухшими обедами".

Отвергла сообщения о встрече и пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш.

На днях Навальный резко критиковал Пригожина в связи с эпидемией дизентерии из-за некачественной молочной продукции в ряде детских садов Москвы (эту историю расследовало Радио Свобода). Компании Пригожина обеспечивают поставки продуктов в детские сады. Навальный и ранее негативно отзывался о "поваре Путина".

Главный редактор радиостанции "Эхо Москвы" Алексей Венедиктов назвал сообщения о встрече Навального и Пригожина "неумелой провокацией".

Алексей Навальный накануне провёл в Петербурге встречу со своими сторонниками. Обсуждалась подготовка к муниципальным и губернаторским выборам, которые пройдут осенью этого года.

Евгения Пригожина связывают с деятельностью так называемой "фабрики интернет-троллей", а также ряда частных военных компаний, действующих в Африке и на Ближнем Востоке, в том числе "ЧВК Вагнера". В США против него выдвинуты обвинения во вмешательстве в выборы. Сам он обвинения отрицает.