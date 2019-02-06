Ссылки для упрощенного доступа

logo-print logo-print
Все сайты РСЕ/РС
текст для поиска...
Предыдущий Следующий
Новость часа
Предыдущий Следующий
Сейчас в эфире
Лицом к событию

"Повар Путина" травит Навального?

Алексей Навальный в Петербурге 2 февраля 2019

Смотреть комментарии

Как власть борется с оппозицией? Старт выборов-2019 обсуждают Владимир Милов, Любовь Соболь, Борис Вишневский, Денис Коротков

Один из лидеров оппозиции Алексей Навальный встречей с большой аудиторией 2 февраля начал кампанию "Умные выборы" в Санкт-Петербурге. В городе предстоят выборы губернатора и муниципальных депутатов.

Одновременно, стали распространяться слухи о встрече политика с "поваром Путина", бизнесменом Евгение Пригожиным. В последнее время Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) показал, что фирмы Пригожина поставляли некачественное питание в школы и больницы. Алексей Навальный опроверг сплетни в Телеграмм-каналах, но пресс-служба Пригожина решила сообщить BBC, что встреча якобы была. Это первый случай, когда за дискредитацию Навального лично берется "токсичный персонаж", приближенный к Владимиру Путину.

С чем связано обострение политической борьбы? Обсуждают политик Владимир Милов, сотрудник ФБК Любовь Соболь, журналист "Новой газеты" Денис Коротков, депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга Борис Вишневский.

Ведет передачу Михаил Соколов.

Прямой эфир программы "Лицом к событию" 6 февраля в 19:05.

Уважаемые посетители форума РС, пожалуйста, используйте свой аккаунт в Facebook для участия в дискуссии. Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG