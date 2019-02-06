"Повар Путина" травит Навального?

Один из лидеров оппозиции Алексей Навальный встречей с большой аудиторией 2 февраля начал кампанию "Умные выборы" в Санкт-Петербурге. В городе предстоят выборы губернатора и муниципальных депутатов.

Одновременно, стали распространяться слухи о встрече политика с "поваром Путина", бизнесменом Евгение Пригожиным. В последнее время Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) показал, что фирмы Пригожина поставляли некачественное питание в школы и больницы. Алексей Навальный опроверг сплетни в Телеграмм-каналах, но пресс-служба Пригожина решила сообщить BBC, что встреча якобы была. Это первый случай, когда за дискредитацию Навального лично берется "токсичный персонаж", приближенный к Владимиру Путину.

С чем связано обострение политической борьбы? Обсуждают политик Владимир Милов, сотрудник ФБК Любовь Соболь, журналист "Новой газеты" Денис Коротков, депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга Борис Вишневский.

Ведет передачу Михаил Соколов.

Прямой эфир программы "Лицом к событию" 6 февраля в 19:05.