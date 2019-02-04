"Новая газета": самолёт Пригожина часто летает в Сирию и Африку

Самолёт, предположительно принадлежащий бизнесмену Евгению Пригожину, которого называют "поваром Путина", почти каждый месяц совершает перелёты в страны Ближнего Востока и Африки, в которых, по данным расследований, действуют российские наёмники. Такое утверждение содержится в опубликованном в понедельник расследовании "Новой газеты" и Центра по изучению коррупции и оргпреступности (OCCRP) .

Речь идёт о самолёте Raytheon HAWKER 800XP с регистрационным номером M-VITO. Официально он принадлежит сейшельской компании, которая не раскрывает своих владельцев. Авторы расследования связывают этот самолёт с Пригожиным, опираясь на записи в соцсетях его дочери, а также на тот факт, что той же сейшельской компании принадлежит яхта, на которой отдыхала вся семья Пригожина.

"Новая газета" отследила все перемещения самолёта с конца 2016 по начало 2019 года. Чаще всего он летал из Петербурга, где живёт Пригожин, в Москву. Следующим по частоте посещения идет Ближний Восток. За два года, как утверждается, самолёт 48 раз совершил посадки и взлеты из Бейрута, столицы Ливана. Чаще всего Бейрут был промежуточным пунктом на пути в Сирию или страны Африки.

Утверждается, что за 2 года самолёт 21 раз пролетал над территорией Сирии. По авиатрекерам не всегда возможно определить, совершал ли он там посадку. Также чрезвычайно трудно отследить, совершал ли самолёт посадки в таких странах, как Центральноафриканская республика, Ливия или Судан, однако о посещении этих государств можно сделать вывод по косвенным данным - 27 раза самолёт "пропадал" с авиатрекера в небе над Египтом, двигаясь на запад или на юг. Среди тех полётов, которые подтверждены не только данными трекера, но и другими свидетельствами - полёт в Кению и Чад в декабре прошлого года.

Как пишет "Новая газета", нельзя сказать наверняка, был ли Пригожин на борту своего самолёта во время всех этих перелетов. Газета, однако, напоминает, что во всех странах, куда, предположительно, летал самолёт, действуют или российские частные военные компании, которые связывают с Пригожиным, или же компании по добыче полезных ископаемых, также, по утверждениям авторов расследования, связанные с "поваром Путина".

В группе "Пресс-служба компании Конкорд" ВКонтакте от имени Пригожина авторам расследования ответили,что "самолётом с регистрационным номером M-VITO он не владеет и им не пользуется, страны Африки, Ливан и Сирию он на борту этого самолета не посещал, о своих интересах в этих странах рассказать не может".