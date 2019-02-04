Жителя Волжска осудили за покупку средства для похудения

В Волгоградской области суд приговорил местного жителя к году исправительной колонии за покупку средства для похудения. 36-летнего жителя Волжска обвинили в контрабанде сильнодействующих веществ, сообщается на сайте региональной прокуратуры.

По версии следователей, осужденный в сентябре 2018 заказал через интернет препарат, который содержит сильнодействующее вещество "сибутрамин". В Следственном комитете утверждают, что осужденному было известно о запрете на ввоз данного вещества в Россию. В октябре при получении посылки была задержана супруга осужденного. У неё изъяли 30 банок с надписями "Волшебные бобы".

​В начале 2018 года трансгендера из Екатеринбурга обвинили в контрабанде сильнодействующих веществ из-за покупки препаратов с тестостероном.