Во Франции журналисты Mediapart не позволили полиции обыскать редакцию

Французская полиция попыталась провести обыски в редакции Mediapart после новых публикаций по делу Александра Беналлы, бывшего советника Эммануэля Макрона. В понедельник, 4 февраля, около полудня два прокурора в сопровождении полицейских пришли в офис издания. Журналисты не пустили представителей власти, сославшись на отсутствие разрешения на обыск от судьи, а также на обязательство журналистов защищать свои источники. Об этом рассказало Международное французское радио.



По данным Mediapart, Краз получил от Махмудова 294 тысячи евро за оказание охранных услуг

​Прокуратура Парижа поручила следователям проверить, не вмешивались ли журналисты Mediapart в личную жизнь Беналлы и бывшего начальника службы безопасности партии "Вперёд, Республика!" Венсена Краза. Правоохранители заподозрили журналистов в том, что они использовали незаконные методы прослушивания телефонных разговоров. В аудиозаписях, которые распространил Mediapart, Беналла хвастается поддержкой Эммануэля Макрона и обсуждает со своим сторонником так называемый "российский контракт". Речь идет о договоре, заключенном между российским олигархом Искандером Махмудовым и принадлежащей Венсену Кразу компании Mars. По данным Mediapart, Краз получил от Махмудова 294 тысячи евро за оказание охранных услуг.

Записи разговоров, которые опубликовало издание, доказывают нарушение Александром Беналлой условий судебного контроля, – аудиофайл свидетельствует, что 26 июля бывший советник Макрона тайно встретился с Венсеном Кразом, несмотря на запрет судьи. Как пишет Mediapart, собранные материалы также показывают, что Беналла и Краз попытались скрыть от полиции существование контракта с Махмудовым. Венсен Краз и Александр Беналла не выступили с опровержением данной аудиозаписи.