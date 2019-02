Одной из самых обсуждаемых тем Рунета остаётся "встреча" Евгения Пригожина с Алексеем Навальным. Мы намеренно ставим это слово в кавычки, потому что теперь один из гипотетических участников настаивает на том, что такая встреча была, а другой - решительно её отрицает.

Первые упоминания о том, что Навальный виделся с Пригожиным, появились в телеграм-канале "Незыгарь" и основывались на нескольких фотографиях, сделанных в одном месте.

Сам Навальный ответил Адагамову очень грубо, и его реплику мы цитировать не станем. Процитируем его телеграм-канал.

Алексей Навальный:

Девяностые, конечно, вернулись к нам не только в виде сенаторов-убийц и пыток в отделениях полиции, но и в виде "черного пиара". Всякой глупой <ерунды>, придумываемой жуликами, чтобы вести "информационные войны", осваивая бюджеты богатых олухов.



И Питер снова впереди России всей. В пятницу, когда я туда приехал, официальный портал суда (!!!) опубликовал "ходатайство Навального" о том, что я хочу выплатить 11 миллионов за "газон, испорченый на митинге".



Ходатайство, ясен пень, было фальшивое, и в суде об этом прекрасно знали. Но это дало повод к двум сериям заголовков во всех местных продажных СМИ:

- Навальный сам заплатит 11 миллионов за испорченый на митингах газон.

и, после того, как мы сообщили, что ходатайство фальшивое:

- Навальный отказался платить 11 миллионов за своих соратников.



А сегодня ещё смешнее. В Питер мы приехали в компании из 8 человек, все заселились в гостиницу "Соком". На следующий день уехали. Понятно, что за нами всё время таскалась наружка с камерами. И вот сегодня главный политканал для лошпедов "Незыгарь" публикует фотки наружки, как мы все тащим вещи в микроавтобус. И фото "повара Путина" Пригожина у входа в эту же гостиницу.



С подписью: Навальный в отеле "Соком" провел встречу с Пригожиным.



Ага, да, провел. Договорился о том, кого ещё мы вместе убъём в ЦАР и сколько детей отравим в Москве протухшими обедами.



Мораль:

- В 2019 году читать анонимные телеграм-каналы стыдно.

- "Незыгарь" этот обычный размещатель заказухи и липы. Людей, которые цитируют и обсуждают автоматически заносите в глупые.

- Вы сможете составить интересный список продажных шкур и заказушников, переписав всех, кто будет распространять эту "шокирующую сенсацию".

Маргарита Симонян:

Навальный расстроен, что Незыгарь публикнул снимки, как он встречался с Пригожиным.

Навальный вынужден оправдываться. Тратить на это свое воскресенье. Нервничать.

Оправдываться всегда плохо. Не оправдываться - еще хуже. Ведь люди поверят. Поэтому все это неприятно и в любом случае репутационные потери.

Если Навальный реально встречался с Пригожиным, я очень рада, что это вскрылось.

Если не встречался, я тоже рада. В таком случае, у Навального уникальный шанс узнать, как себя чувствуют люди, о которых он неталантливо врет.

Вот надысь Навальный взял историю из моей книги о том, как 14 лет назад мне плюнул в лицо незнакомый водитель, которого я случайно подрезала - и преподнес ее так, как будто мне плюнули в лицо буквально на днях с намеком, что это мне за мою прокремлевскую деятельность.

Мне это неприятно.

А как было неприятно, когда Навальный наврал, что я рожала в США!

Пять лет уже меня этим попрекают, сколько раз бы я ни об'ясняла, что это дистиллированное вранье.

Ни в каких США я, разумеется, не рожала и никогда не собиралась рожать.

Но раз Навальный в 2014-м распространил, что рожала, значит, рожала.

А в 2019-м мир изменился. Теперь раз Незыгарь выдал фотки, что Навальный встречался с Пригожиным, значит, встречался.

Как вам taste of your own medicine, Алексей Навальный?

Пресс-служба Пригожина заявила русской службе Би-Би-Си, что встреча с Навальным действительно имела место.

Даниил Коцюбинский:

Так всё же кто нагло врёт - Навальный или Пригожин? Или оба? )))

Как думаете? )

Вячеслав Осетров:

Ещё раз. Я НЕ доверяю как Пригожину, так и Навальному.

Один стоит другого.

Но поэтому вполне логично, что они общаются.

Возможно, что не в первый раз.

И на этом ПОКА ставим точку.

Никита Ляховецкий:

Политик Н: Никакой встречи с П не было, вы всё врёти!

Пресс служба бизнесмена П в ответ на запрос BBC:"встреча действительно была"

Н: Это ложь!! Вы врёти!! Утютю

И вот у меня один логичный вопрос -зачем врать П? Он успешный, богатый. Ему это не нужно. У него от того была эта встреча или нет ничего не изменится. А подгадить Н есть миллион других способов, которые лично его не затронут.

А вот Н боится за свой статус «лидера» оппозиции, и резон врать, если встреча действительно была - есть.

Вот и делайте выводы, друзья.

Михаил Карягин:

Встреча Навального с Пригожиным - классный информационный вброс. Я бы вообще на него не обратил внимание, если бы Навальные не стал так яростно, даже истерично отбиваться.

"Примитивный фейк" - пишет Плющев. Фейк, который сработал. Сам Навальный теперь вместо обсуждения итогов своего визита в Питер снимает <дерьмо> с вентилятора.

Александр Подрабинек:

Есть одно неопровержимое логическое доказательство того, что встреча и переговоры Алексея Навального с Евгением Пригожиным – выдумка. Если бы встреча действительно состоялась, то стороны наверняка вели бы как минимум скрытую аудиозапись, а по-хорошему – видео. Если бы одна из сторон захотела сделать факт этой встречи публичным, она бы выложила именно эти записи. Но их нет.

Дмитрий Колезев:

Ну да, согласен: если, как уверяют пригожинские, встреча с Навальным была — должны быть фото, видео, аудиозапись. Хоть что-то должно быть. Уж Пригожин бы и не снял такое, ага.



Александр Фельдман:

Ей-богу, когда Удальцова за связь с Таргамадзе взяли за афедрон и ввергли в узилище, конторские работали на два порядка качественнее, чем вся эта анонимная школота. Деградация и позор.

У многих, конечно, возникает вопрос - а зачем вообще раскручивается эта тема.

Исповедь кремлебота:

Активно муссируем вброс про встречу Навального и Пригожина.



Тезисы:



- Навальный продался, теперь у него новый спонсор в лице Пригожина.

- В Питер ездил получать деньги.

- Теперь "хомяки Навального" отвернутся от своего кумира.

- Навальный пытается отмазываться, но пруфы-то железные.



Я чего-то не понимаю, у нас на фабрике сменился хозяин что ли? Или подобная встреча не порочит Пригожина, а только наоборот? Он же вроде как человек Путина, а Навальный "агент госдепа".

Роман Доброхотов:

Я одного не понимаю, зачем Кремль распространяет слух, что Пригожин встречался с Навальным? Кого они хотят дискредитировать - Пригожина или Навального? И чего вообще они надеются этим добиться?

Олег Пшеничный:

Банальный пункт из инструкции о профилактических мероприятиях: внедрение слухов о сотрудничестве клиента с гэбухой.

В трудную минуту они достают из тумбочки старые конспекты, там всего-то 6-7 основных приёмов.

Максим Миронов:

По пляскам Пригожина вокруг попыток инсценировки встречи с Навальным, можно судить о том, какое место в российской политике занимает Навальный по мнению власти и приближенных. Ведь с Путиным Пригожин может без проблем устроить встречу. А с Навальным очень хочется, да не можется…

Татьяна Становая:

Забавная провокация по поводу встречи Евгения Пригожина с Навальным. Безусловно, это попытка ударить по Пригожину (мол, пятая колона, предатель). Ну и по Навальному тоже (мол, мурзилка), но он не главная цель. Видимо следствие борьбы вокруг того, кому вести кампанию Беглова в Питере. Кириенко теснит Пригожина?

Владимир Милов:

Вот что любопытно в связи с этим вбросом про "встречу Навального и Пригожина": эти дурни разом вскрыли всю свою нехитрую электоральную стратегию.

Проблема-то в том, что кого в принципе эта информация может волновать? Сторонники Навального в нее не поверят, обычному избирателю на это вообще плевать - он знать не знает кто такой Пригожин - в лучшем случае "уважаемый человек, занимается ресторанным бизнесом" (с) В.В.Путин.

Единственная таргет-группа, которую в принципе может взволновать такая утка - условная "щепетильная либеральная общественность", которая постоянно находится на низком старте и ищет любые существующие и несуществующие поводы "разочароваться в Навальном". То есть вброс ориентирован только на нее, потому что всем остальным это будет безразлично. То есть вот такая ты, нехитрая электоральная стратегия АП-шных мудрецов - вбить клин между Навальным и вот этой вот самой "общественностью высоких моральных стандартов". Тут же посыплются эмоциональные колонки Бориса Вишневского "я же вам говорил какой этот Навальный гад" (случайно уже не опубликовал? я не слежу), гневные посты "после такого я больше не могу" и т.д., ну мы такое все уже видели.

Иного смысла все это не имеет.

В принципе логичным продолжением было бы опубликовать инфу в анонимных телеграм-каналах, что Навальный встречался с Путиным и предложил ему признать ЛНР/ДНР (вариант: Мадуро единственным законным президентом Венесуэлы) в обмен на "непрепятствование его кандидатам на муниципальных выборах".

Ежу понятно, что никакого эффекта все это дело иметь не будет - нормальные люди это просто проигнорируют - но представляете какие бюджеты будут выделены, закуплен Доренко, и т.п. Ну Кириенко-то что, это ж не свои $ он тратит, как и все они.

Михаил Пожарский:

Самозашквар как стратегия пропаганды



Второй день Телеграм бурлит разоблачением "встречи Навального с Пригожиным". Из доказательств там: пара снимков плохого качества, где люди отдаленно напоминающие Навального и Пригожина по отдельности находятся возле одного здания питерского отеля.



Но главное не факты, а "социологические факты" т.е. подача и восприятие события, даже если его не было. И вот здесь интересное. Кто такой Пригожин? Очень уважаемый в путинской России человек. Владелец бизнеса, медиамагнат, подрядчик Минобороны, защитник международных интересов РФ руками ЧВК Вагнера. А кто такой Навальный в путинской России? Возмутитель спокойствия, источник компромата, агент Госдепа, гамельнский крысолов для тысяч наивных школьников.



То есть, по логике, если бы такая встреча состоялась, то компрометировала бы она Пригожина, а не Навального. Однако на деле все кремлевские каналы кричат, что встреча с Пригожиным - это лютый зашквар. Причем именно для Навального. Да-да, кремлевская пропаганда ныне утверждает, что общение с видным придворным вельможей, "поваром Путина", защитником русского и африканского мира - самое плохое для репутации, что может быть.



Лучшего сеанса саморазоблачения и не придумаешь. Самое дурное, что может сказать Кремль о ком-либо - это обвинить в связях с самим собой.

"Сноб" публикует колонку Ильи Мильштейна:

Чьи кураторы, ежели всерьез увлечься конспирологией, были больше огорчены: Пригожина или Навального?

Однозначных ответов нет. Отметим лишь, что в последнее время довольно молчаливый до сей поры Евгений Викторович стал необычайно разговорчив. Началось с того, что он вступил в полемику с задевшим его журналистом Максимом Шевченко, обогатив родную речь словосочетанием «петух распальцованный». А там полилось как из бочки, и в рамках каждодневного, если не ежечасного контакта с так называемой пресс-службой компании «Конкорд» свое любопытство касательно жизни и деятельности Пригожина удовлетворили многие наши коллеги.

Правда, не все его реплики в этих диалогах поддаются прямому цитированию без риска насторожить Роскомнадзор, но факт налицо: повар разомкнул уста. Он теперь не просто главный герой расследований, посвященных «фабрике троллей», «ЧВК Вагнера» или вспышкам дизентерии в детских садах, которые обслуживает его «Комбинат питания», но и словоохотливый главный герой. Он теперь не без удовольствия общается с репортерами, подшучивая над ними и огрызаясь.

Потому едва ли ошибемся, если предположим, что и свежая история про Навального, решившего якобы пошантажировать олигарха, тоже является формой коммуникации Пригожина с теми, кого он от всей души желал бы накормить отравой. Вы, дескать, меня разоблачаете, и я буду вас разоблачать. Вы меня пытаетесь опорочить, и я вам попорчу репутацию. Запятнав связью с одной из самых зловещих фигур современной российской политики: с Пригожиным Евгением Викторовичем, бывшим уголовником, нынешним содержателем частных армий и убийцей, как вы там уверяете народ в своих газетах, блогах и видеоблогах. И не отмоетесь.

И если это так, то вчуже нельзя не позавидовать легендарному ресторатору. Удивительной кипучести его натуры. Силе характера, позволяющей при такой загруженности основными делами выкраивать время для сведения счетов с недоброжелателями. Умению творить, выдумывать, пробовать самые разные способы вербальной борьбы с врагами: от лапидарных глумливых ответов на замысловатые вопросы прессы до сложного троллинга с привлечением многотиражных телеграм-каналов. Притом что имеется же под рукой и собственное новостное агентство, где о Навальном и его разочарованной, скучающей аудитории будет рассказано с той реалистичностью, какая доступна только несомненному очевидцу. Вроде можно было все сделать попроще, но Пригожин, по-настоящему увлекшись игрой, выстраивает нетривиальные сюжеты и схемы.

Он демонстрирует творческий подход, и мы, раскрыв рты, как бы наблюдаем эту поразительную сцену: непримиримого оппозиционера, мирно беседующего со столпом путинского режима. Смотрим, слушаем и стараемся постичь: какой солдат, почему маршал, ну что за бред... Поверить невозможно, но и глаз отвести нельзя.

Собственно, даже глупость и нелепость этого креатива уже почти не смущает. Смущает и отчасти даже пугает другое. Раз прельстившись игрой, в которой столько всего интересного, от диспутов с журналистами до совещаний с Навальным, он ведь уже не остановится. Так что нам остается лишь гадать, заранее содрогаясь, кого он еще обматерит в заочном интервью и кто ему завтра явится из национал-предателей, чтобы обсудить политические расклады и опозориться навек. Пока ясно только, что в судьбе Евгения Пригожина обозначается резкий поворот, и он, скупо отвечавший на вопросы или глухо молчавший долгие годы, желает объясниться.

Он буквально рвется к людям, и мы теперь обречены слушать его речи и вглядываться в те фотографии, где человек, похожий на повара, располагается неподалеку от человека, похожего на того, чью фамилию отказывается называть президент Российской Федерации. Такого рода новости, вероятно, станут обыденными, но мы едва ли сумеем к ним привыкнуть. Шутка ли, Пригожин встретился с Навальным, а тот ему и говорит.

Фёдор Крашенинников:

Заодно стала понятна роль лично Пригожина во всей этой системе. Она мизербельная: он просто номинал, на который регистрируют всякие фирмешки. Ну и плюс всякая грязная работа, которой условным миллерам и ротенбергам и в голову бы не пришло заниматься - фабрики троллей, наемники и все вот это вот. Впрочем, возможно они там все такие и мы еще услышим рассказ Ротенбергов об их встречах с Навальным, а там и лично Бортников расскажет, как его завербовал еще в школе.

Об этом же говорит и Олег Кашин в "Особом мнении" на "Эхе Москвы":

Понятно, что если Навальный должен был с кем-нибудь встречаться, мы бы об этом не узнали. Есть там и места, куда никого не пускают и улицы, по которым никто не ходит, дачи, обнесенные заборами и так далее. Здесь интересна моя теория про Пригожина, что он не настолько могуществен как его нам продают. Скорее, записали на «повара» активы других людей из сери «пускай он изображает, что он доктор Зло. И тоже реальная цена Пригожина — что для фотосессии в Инстаграме «Незыгарь» этого влиятельнейшего повара выгоняют фотографироваться, выставляют клоуном буквально: вот, пожалуйста, Пригожин, фотографируйся. Поэтому мы вчера узнали реальную цену Пригожину. Это всё, что мы узнали, а всё остальное даже не заслуживает разговора.

Дмитрий Некрасов:

Я лично не испытываю ни малейших симпатий ни к Навальному, ни уж, тем более, к Пригожину. Однако все это медийное безумие вокруг их реальной или мнимой встречи, кажется мне предельно нездоровым симптомом, характеризующим состояние нашего общества.

Одна из базовых функций представителей политического класса это друг с другом разговаривать. Если это, конечно, не первобытно-общинное общество, где чаще разговоров используются такие методы коммуникации, как драки и убийства.

Безотносительно к тому насколько конкретные политические игроки или их идеи приятны друг-другу, обмен мнениями или достижение компромиссов по спорным вопросам, а также обсуждения методов совместного действия или сосуществования является их прямой и едва ли не основной функцией.

Цивилизованное общество от нецивилизованного, равно как и благополучное от неблагополучного отличается в значительной степени пропорцией между тем как часто политики между собой разговаривают, и тем как часто они применяют менее гуманные методы коммуникации. (Равно как более устойчивы семьи, где супруги способны больше обсуждать разногласия и проблемы, а не отстаивать правильность своей картины мира).

Политик, прямо заявляющий о том, что никогда не будет ни о чем договариваться с представителями иной реальной (не маргинальной) политической силы, не просто говорит о своей профессиональной непригодности. Он прямо заявляет, что его цель – увеличение в социальной системе хаоса вплоть до гражданской войны.

Сторонники, требующие от своего лидера подобной бескомпромиссности, прямым текстом требуют уменьшение общественного благосостояния.

То, что в России носители самых разных политических убеждений с одинаковым рвением жаждут от лидеров чистоты (радикальности) взглядов, «незашкварности», разрушения до основания, или полного уничтожения отщепенцев и просто «иных», является едва ли не самой главной угрозой для нашего будущего.

Насколько уж там допустимы тайные непубличные переговоры и договоренности, что конкретно врет или не договаривает своим сторонникам каждый конкретный политик – это все вопросы второго и третьего порядка.

Публично декларируемая и восторженно поддерживаемая носителями самых разных взглядов бескомпромиссность – вот реальная угроза и беда нашей страны.

Определение того кто на самом деле прав и и чьи рецепты лучше на длинной исторической перспективе гораздо меньше влияют на благосостояние общества, чем способность различных сил договариваться и искать компромиссы.

Поэтому, на мой взгляд, множественные эмоциональные возгласы на тему «да как могли!?!» «да никогда не могли!!!!!» встретиться любые представители политического класса А и В, гораздо важнее и печальнее самого факта подобной встречи или его отсутствия.

Политджойстик:

Представить себе, что Пригожин будет о чем-то договариваться с Навальным просто невозможно. Поэтому если встреча и была, то наверняка профилактическая. А если не было, то эффект от слухов все равно уже есть. Во-первых, Навального мазнули коллаборацией с властью и он вынужден был оправдываться. А во-вторых, предупредили всех сторонников Навального в Питере, что у них будет крайне серьезный оппонент. А в том, что Пригожин - серьезный человек с достаточными ресурсами думаю никто не сомневается. Если его команда на осенних выборах будет заниматься, например, контр/работой, то результат будет заметен. А все идет к тому, что кампания в Питере будет тяжелой, явно будут попытки организовать протесты по результатам голосования и без создания штаба по нейтрализации усилий того же Навального не обойтись.

На этом фоне не так срезонировала публикация в "Новой газете", журналисты которой изучили перелёты Пригожина:

Самолет Raytheon HAWKER 800XP с регистрационным номером M-VITO для Пригожина не чужой. С 2012 года этот бизнес-джет принадлежит сейшельской компании Beratex Group Limited, которая не раскрывает своих владельцев. Зато дочь Евгения Пригожина — Полина публиковала фотографии самолета M-VITO в своем инстаграме (сейчас ее аккаунт закрыт). «Папа доброй души человек», — комментировал фото один из ее друзей. «И не говори», — отвечала Полина.

Судя по фотографиям, которые есть в распоряжении «Новой», супруга и дети Пригожина не раз были на борту бизнес-джета, интерьер которого идентичен Raytheon HAWKER 800XP.<...>

На компанию, которая владеет бизнес-джетом M-VITO, также зарегистрирована и 37-метровая яхта ST VITAMIN, которую Фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального благодаря соцсетям детей Пригожина связал с самим Пригожиным: вся семья отдыхала на яхте, а дети делились фотографиями в интернете и описывали внутреннее убранство ST VITAMIN/ <...>

После многочисленных перелетов бизнес-джета «кремлевского повара» из Санкт-Петербурга в Москву следующим по частоте посещения идет Ближний Восток. За два года бизнес-джет M-VITO 48 раз совершил посадки и взлеты из Бейрута, столицы Ливана, граничащего с Сирией. В большинстве случаев Бейрут, судя по деталям перелетов, использовался только как перевалочный пункт, из которого через несколько часов после приземления джет вылетал в Сирию или в Африку.<...>

Над всем африканским континентом почти нулевая зона покрытия устройствами, принимающими сигналы самолетов. Первый раз самолет Пригожина был замечен в Африке над Египтом 10 ноября 2017 года на высоте 11 тысяч метров. Эксперт в области авиации объяснил «Новой газете», что это стандартная высота полета самолета, при которой он продолжает свой путь дальше и не заходит на посадку. Самолет либо оказался вне зоны покрытия, либо выключил транспондер. Вскоре после этого полета, в декабре 2017 года, Москва получила от ООН разрешение на отправку оружия и инструкторов в Центральноафриканскую Республику, несмотря на введенное с 2013 года эмбарго.

С тех пор, по данным трекинга, бизнес-джет 27 раз «пропадал» над Египтом, рядом с Ливией или над ней. То, что самолет «кремлевского повара» все-таки не садился в Египте для отдыха на курортах, подтверждают сообщения кенийских СМИ: бизнес-джет Евгения Пригожина прилетел из Судана в Найроби (столицу Кении) 17 декабря 2018 года. По данным трекера мы видим, как M-VITO вылетел из Берлина и приземлился в Бейруте (Ливан). Затем в тот же день самолет вылетел из Бейрута и пропал над Египтом. Получается, что бизнес-джет пролетел Египет и сначала залетел в Хартум (столицу Судана), откуда отправился в Кению. Посадку самолета Пригожина кенийским журналистам подтвердил директор гражданской авиации Гилберт Кибе. На борту находились пять человек, но правительство Кении отказалось сообщить, входил ли в их число сам Евгений Пригожин. Пробыв в Кении три дня, M-VITO уже с семью пассажирами отправился в Нджамену (столицу Чада). А в деталях перелетов видно, как 23 декабря бизнес-джет снова появляется над Египтом, делает остановку в Бейруте и возвращается в Москву.

Александр Морозов:

грустно от мысли, что нас - русских - теперь на глобальной сцене представляют Дерипаска и Пригожин. Они теперь лезут из всех щелей. Хорошо хоть Нетребко поет. Потому что все остальное - это уже совсем какая-то цыганщина. Какие-то рыбки с этим Дерипаской, Пригожин этот - раньше был "духовник", теперь "повар"... Теперь и Емельяненко лег в первом раунде от нокаута. Вот Лена приезжала из Голландии и говорит: "Тяжело стало, постоянно спрашивают про Путина. А я не знаю, что отвечать. Я говорю просто: ничего не знаю, я при Горбачеве уехала оттуда. И все сразу: о-о-о! да, Горбачев - великий освободитель то-се...". Раньше была простая репрезентация: "великий замкнутый в своем безумии народ, Достоевский-Толстой", а вот вам наружу - матрешка. Люди видели: матрешка, деревенная кукла. Понятный безобидный "этник". А теперь матрешка куда-то в угол съехала - а на первой линии кокаин, хакеры, какие-то <оборзевшие> олигархи, сбоку подвешена какая-то "новороссия"...черт знает, что это все такое и куда оно едет громко гремя бубенцами... Но общий вид - малахольный... И все торчит наружу, рубашка из штанов вываливается.