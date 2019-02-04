Пресс-служба Пригожина настаивает на том, что он встречался с Навальным

Вечером 4 февраля в аккаунте пресс-службы компании "Конкорд" Евгения Пригожина в социальной сети "ВКонтакте" появилось сообщение, в котором утверждается: 2 февраля Пригожин действительно встречался с оппозиционным политиком Алексеем Навальным в отеле Sokos в Санкт-Петербурге. Как говорится в сообщении, "одной из тем обсуждения было предложение Алексея Навального прекратить нападки со стороны ФБК по теме школьного питания в обмен на лояльность на муниципальных выборах в Санкт-Петербурге команде Навального, на что Евгений Викторович ответил ему "Я солдат на маршала не меняю".

О том, что Навальный встречался с Пригожиным, утром третьего февраля сообщил анонимный телеграм-канал "Незыгарь". В качестве доказательства встречи канал опубликовал две фотографии, сделанные на 8-й линии Васильевского острова около дома №9 – соседнего с отелем Sokos здания. На одной из них запечатлены три идущих по улице человека, один из которых похож на Алексея Навального. На второй – человек, похожий на Евгения Пригожина. Еще на одном фото Пригожин сфотографирован входящим в офис своей компании "Конкорд Кэйтеринг", расположенный в нескольких минутах ходьбы от гостиницы в доме №7 по набережной лейтенанта Шмидта.

Спустя два часа Навальный подтвердил в своем Телеграме, что жил в гостинице Sokos во время своей поездки в Санкт-Петербург, во время которой 2 февраля оппозиционный политик встретился со своими сторонниками и объявил об участии своих активистов в муниципальных выборах в сентябре 2019 года. В то же время он отверг предположения о встрече с Пригожиным и назвал сообщение "Незыгаря" "черным пиаром" и элементом объявленной ему "информационной войны":

Девяностые, конечно, вернулись к нам не только в виде сенаторов-убийц и пыток в отделениях полиции, но и в виде "черного пиара". Всякой глупой херни, придумываемой жуликами, чтобы вести "информационные войны", осваивая бюджеты богатых олухов.



И Питер снова впереди России всей. В пятницу, когда я туда приехал, официальный портал суда (!!!) опубликовал "ходатайство Навального" о том, что я хочу выплатить 11 миллионов за "газон, испорченый на митинге".



Ходатайство, ясен пень, было фальшивое, и в суде об этом прекрасно знали. Но это дало повод к двум сериям заголовков во всех местных продажных СМИ:

- Навальный сам заплатит 11 миллионов за испорченый на митингах газон.

и, после того, как мы сообщили, что ходатайство фальшивое:

- Навальный отказался платить 11 миллионов за своих соратников.



А сегодня ещё смешнее. В Питер мы приехали в компании из 8 человек, все заселились в гостиницу "Соком". На следующий день уехали. Понятно, что за нами всё время таскалась наружка с камерами. И вот сегодня главный политканал для лошпедов "Незыгарь" публикует фотки наружки, как мы все тащим вещи в микроавтобус. И фото "повара Путина" Пригожина у входа в эту же гостиницу.



С подписью: Навальный в отеле "Соком" провел встречу с Пригожиным.



Ага, да, провел. Договорился о том, кого ещё мы вместе убъём в ЦАР и сколько детей отравим в Москве протухшими обедами.



Мораль:

- В 2019 году читать анонимные телеграм-каналы стыдно.

- "Незыгарь" этот обычный размещатель заказухи и липы. Людей, которые цитируют и обсуждают автоматически заносите в глупые.

- Вы сможете составить интересный список продажных шкур и заказушников, переписав всех, кто будет распространять эту "шокирующую сенсацию".

Первым оказался, увы, Адагамов. Не знал, что ему настолько тяжело живётся в Праге.



Зачем это сделали - более сложный вопрос. Ну то есть пиарщики зарабатывают понятно. Тем не менее, заказчик тоже есть.

Может Беглов - он боится "умного голосования" и отвлекает внимание.

Может Пригожин - отвлекает тему от расследования Соболь о массовых отравлениях в детских садах. Там миллиардные подряды и он не хочет их потерять.

В пользу этой версии говорит то, что он уже принял на подряд для отмазов двух известных проститутов: Доренко и Красовского. То есть тратит деньги активно.



Может какая-то комбинированная штука.

Я бы поставил на самого Пригожина.

Навальный и его соратники не удивились появлению своих фотографий в интернете, подтвердив, что во время поездки в Санкт-Петербург за ними велось наружное наблюдение. В то же время, публикацию "Незыгаря" о встрече Навального с "поваром Путина" Пригожиным они поставили в один ряд с другим информационным сообщением, которое 1 февраля опубликовала Объединённая пресс-служба судов Санкт-Петербурга. В нем говорилось, что во Фрунзенский районный суд города поступило ходатайство Навального о возмещении 11 миллионов рублей – такую сумму прокуратура города требует от его сторонников за "повреждение зеленых насаждений" во время акции сторонников политика 5 мая 2018 года.

Навальный отрицает, что направлял в суд такое ходатайство и утверждает, что его подпись на нем подделана. Позже объединенная пресс-служба судов уточнила, что ходатайство было прислано по почте и при оценке его подлинности был применен принцип "презумпции добросовестности".

Главный тролль на "фабрике троллей"

Сообщение о том, что Пригожин обсуждал с Навальным муниципальные выборы в Санкт-Петербурге, было опубликовано в сообществе под названием "Пресс-служба компании Конкорд" во "ВКонтакте". Первое сообщение в нем датируется 28 февраля. Сейчас в сообществе чуть более 30 подписчиков. Управляет страницей пользователь под ником "Валерия Конкорд" с 3 друзьями и 1 подписчиком. Записей на стене этого пользователя нет. Тем не менее, принадлежность сообщества "Пресс-служба компании Конкорд" к фирме Пригожина не вызывает сомнений: в нем публикуются не только ответы на запросы журналистов, которые приходят на адрес электронной почты пресс-службы "Конкорда", но и скриншоты писем с этими запросами, причем без изъятия персональных данных, таких, как имя, фамилия и адрес электронной почты отправителя.

С 28 января сообщество успело опубликовать 8 запросов и своих ответов на них. Как правило они отличаются лаконичностью и сухостью, однако в некоторых случаях ответы сопровождаются русскими пословицами и нецензурными выражениями. В частности, в ответ на вопрос "Новой газеты" о том, пользуется ли Евгений Пригожин самолетом Hawker 800XP с регистрационным номером M-VITO (по данным "Новой", на этом самолете Пригожин неоднократно летал в Африку, в том числе в Судан), пресс-служба "Конкорда" ответила: "Есть такая поговорка: не суй свой нос куда собака … не сует" (в оригинале в матерном слове звездочкой заменена всего одна буква). В сообщении уточняется, что ответы на вопросы "Новой" передал лично Пригожин.

​Если верить одной из публикаций в сообществе "Пресс-служба компании "Конкорд", журналисты уже обращались к его модераторам с просьбой не публиковать копии своих электронных писем на адрес компании. В ответ "Конкорд" заявил, что такие письма публикуются в открытом доступе "во избежание передергивания фактов журналистами".

Теме встречи Навального с Пригожиным в сообществе посвящены три записи. Первая появилась днем 3 февраля в ответ на запрос журналиста издания GazetaSPb. В ней говорилось, что Пригожин "не комментирует личные встречи". Второй записью, опубликованной спустя сутки, стал ответ журналисту Би-Би-Си – тот самый, в котором факт этой подтверждался и сопровождался подробностями об "обсуждении муниципальных выборов". Третий пост опубликован в ответ на уточняющий вопрос Би-Би-Си о том, может ли "Конкорд" предоставить доказательства встречи – например, совместную фотографию Пригожина и Навального или запись их разговора. В ответе "Конкорда" говорится, что Пригожин "не занимается записью деоловых встреч или конфиденциальных переговоров". Пост с ответом снова заканчивается пословицей: "Не делай другим того, что себе не желаешь".

Соцсети высмеяли и нашли заговор

Некоторые комментаторы этой истории обратили внимание на то, что на полном серьезе о встрече пишут блогеры и журналисты, связанные с предвыборной кампанией Ксении Собчак перед выборами президента России в 2018 году:

Сама Собчак, которая не исключает своего участия в запланированных на осень выборах губернатора Санкт-Петербурга, назвала сообщения о встрече Навального с Пригожиным "липовой заказухой". Она также отвергла предположения о том, что перепосты сообщения "Незыгаря" об этой встрече являются скоординированной кампанией по очернению Навального.

У сторонников Навального эта версия сомнений не вызывает, поэтому они решили ответить на публикацию чередой саркастических шуток и ироничных твитов:

Череда расследований

С начала нового года в российских и зарубежных СМИ появилось сразу несколько вызвавших резонанс материалов о Евгении Пригожине и его бизнесе. 10 января The Times написала о том, что наемники "ЧВК Вагнера", которую часто связывают с Пригожиным, помогают властям Судана подавлять антиправительственные выступления в этой стране. 25 января агентство Reuters сообщило, что "вагнеровцы" отправились в Венесуэлу на помощь президенту страны Николасу Мадуро, которому противостоит лидер оппозиции Хуан Гуайдо. 29 января российское издание The Bell написало, что идея создания "ЧВК Вагнера" появилась у генералов Генштаба вооруженных сил России после закрытой встречи с Эбеном Барлоу, бывшим офицером южноафриканских вооруженных сил, который в 1989 году основал фирму Executive Outcomes – первую в мире легальную частную армию. В ответ на эту публикацию Пригожин заявил, что не имеет к "ЧВК Вагнера" никакого отношения.

22 января Радио Свобода опубликовало расследование о вспышке дизентерии в московских детских садах, которые обслуживает одна из компаний Пригожина, пищевой комбинат "Конкорд". Об этой же истории много писал и "Фонд борбы с коррупцией" Навального: как полагают его сторонники, именно в ответ на это Пригожин мог организовать вброс информации о своей встрече с оппозиционным политиком.