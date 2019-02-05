В Кузбассе проверка подтвердила голодные обмороки школьников

В Кемеровской области проверка подтвердила голодные обмороки школьников. Уполномоченный по правам ребёнка в регионе Дмитрий Кислицын заявил, что руководители образовательных учреждений и чиновники пытались скрыть эти факты. Об этом он написал в отчёте губернатору Сергею Цивилёву, копию которого опубликовал "РЕН ТВ".

В частности, медработник школы в селе Пашково Яшкинского района Кузбасса сообщила о трёх обмороках детей, которые не стали официально регистрировать. Их причиной стал голод. В самом учреждении вода оказалась непригодна для питья, а пищеблок находится в аварийном состоянии. В других школах ученики поделены на тех, кто сам платит за еду и на учеников из малообеспеченных семей. Иногда количество детей, получающих горячее питание, не превышает трети от всех учащихся, а сами порции оказываются меньше заявленных.

По словам Кислицына, большинство членов комиссии пытались "сгладить обозначенные факты". Несмотря на это результаты проверки омбудсмен передал в Следственный комитет прокуратуру и Роспотребнадзор.

23 января 2019, выступая на сессии облсовета, уполномоченный по правам ребёнка в Кузбассе Дмитрий Кислицын заявил, что в области участились случаи голодных обмороков детей в школах. Он утверждает, что к нему обращаются классные руководители, заметившие социальное расслоение детей, связанное со школьными обедами. Часть учеников не едят в школе, поскольку родители не оплачивают обеды. По его словам, у родителей нет денег и на то, чтобы покормить ребёнка с утра. Такая ситуация наблюдается в сельских школах, а также среди детей, которых привозят в школы из посёлков, говорил уполномоченный. Чиновники при этом всё отрицали.