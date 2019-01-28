В Кемеровской области школьники падают в голодные обмороки, сообщил региональный уполномоченный по правам ребенка Дмитрий Кислицын. В Москве до голодных обмороков дело пока не дошло, но оказалось, что и в самом богатом российском регионе далеко не все дети из многодетных и малоимущих семей получают бесплатное питание, которое им положено по закону.

11-летний Илья Островский – третий ребенок в семье. До пятого класса он учился в обычной московской школе и, как и все дети из многодетных семей столицы, завтракал и обедал бесплатно. Но потом он, выдержав огромный конкурс (одаренных детей отбирали по всей России, всего было 30 мест), поступил в Московский академический художественный лицей (МАХЛ). Там будущие архитекторы, живописцы, скульпторы и графики получают не только общее среднее образование, но еще и художественное.

– Сюда очень сложно попасть, считается, что в этот лицей со всей России отбирают будущих гениев. Мы, конечно, были на седьмом небе от счастья, когда узнали, что наш Илюша поступил, – говорит мама Ильи Островского Мария Пчелинцева. – Но мы не думали, что наш ребенок автоматически лишится льгот и станет каким-то недомосквичом. Когда мы принесли все положенные документы, чтобы, как и раньше, ребенок питался в школе за счет бюджета, выяснилось, что ему ничего не положено, поскольку сам лицей не московского, а федерального подчинения и относится к Министерству культуры РФ.

Александр Карюк, у которого дочь Ксения учится в лицее в 7-м классе, говорит, что тоже был очень удивлен, когда узнал, что льготы, которые есть у всех московских многодетных семей, теперь на них не распространяются.

Многодетных мы не кормим, можете жаловаться куда хотите, но это бесполезно

– Когда мы поступили сюда, то нам сразу сказали: многодетных мы не кормим, можете жаловаться куда хотите, но это бесполезно, – вспоминает Карюк. – Мы написали письмо директору лицея, он нам ответил, что финансирования нет, поскольку у Министерства культуры нет такой статьи расходов. Потом мы направили жалобу в прокуратуру, но оттуда даже ответа не было.

По словам родителей одаренных детей, на питание в лицее в день на ребенка уходит 200–300 рублей, а учатся они шесть дней в неделю.

– В лицее они проводят весь день, иногда домой приезжают в 11-м часу вечера. Учиться очень сложно, задают много, конечно, они все время хотят есть. Для многодетных семей, где трое и больше детей, это серьезная статья расходов, в месяц только на питание в лицее уходит как минимум пять тысяч рублей, – поясняет Карюк.

Кроме того, из-за плохого финансирования лицея родителям приходится постоянно покупать краски, кисти, акварельную бумагу, карандаши, планшеты, оплачивать работу натурщиков и т. п.

– Это еще тысяч пять в месяц минимум, – говорит Пчелинцева. – Впрочем, об этих расходах нас предупредили заранее, а вот к питанию за свой счет мы готовы не были.

В России по статистике более 1,5 млн многодетных семей. По закону “Об образовании” за то, чтобы школьники не падали в голодные обмороки, как в Кузбассе, а правильно и разнообразно питались, отвечают сами школы, которые обязаны соблюдать разработанные нормы питания и санитарные нормы. Однако в федеральном законе не говорится, кто должен оплачивать эти обеды, поэтому каждый регион решает этот вопрос самостоятельно, предоставляя те или иные льготы многодетным и малоимущим семьям. Например, в Мурманской области многодетные могут рассчитывать на такие льготные условия: детей один раз кормят бесплатно, а второй раз родители оплачивают с 50% скидкой на каждого ребенка. В Пензенской области дети один день едят бесплатно, второй – за свой счет. В Челябинской области дети родителей-инвалидов получают 50-процентную скидку на оплату питания.

Директору лицея предложили организовать льготное питание за счет внебюджетных средств. То есть за счет родителей

В Москве 130 тысяч многодетных семей, в которых воспитывают 327 тысяч несовершеннолетних детей, все они получают социальную поддержу. Многодетным москвичам положены льготы на проезд, парковку, оплату коммунальных услуг, пособия, а также двухразовое бесплатное питание в школе. Родители детей, которые учатся в МАХЛ, обратились к уполномоченному по правам ребенка в Москве, министру культуры, прокуратуру, к Собянину. Из полученных ответов выяснилось, что руководство МАХЛ неоднократно пыталось решить вопрос с льготным питанием для многодетных и малоимущих, но всегда получало ответ, что такой возможности нет. Директору лицея вышестоящие органы предложили организовать льготное питание за счет внебюджетных средств. То есть за счет родителей или меценатов.

У лицея есть свой Фонд поддержки и развития МАХЛ, который как раз финансируется родителями будущих художников. Деньги эти идут на закупку компьютеров, интерактивных досок, проекторов и другого оборудования, на них покупают мольберты, краски и скребки, ремонтируют и обеспечивают качественным санитарным оборудованием туалетные комнаты лицея, говорится на сайте учебного заведения. Деньги на завтраки и обеды для нуждающихся детей там не могут найти уже не один год.

Как следует из ответа руководителя департамента труда и соцзащиты Москвы Владимира Петросяна, без еды остались не только будущие художники, но и музыканты из Центральной музыкальной школы (ЦМШ), и будущие звезды балета (ГАХУ). По данным Петросяна, "обеспечение указанной мерой (льготным питанием. – РС) детей, обучающихся в Москве в учебных заведениях, подведомственных Министерству культуры РФ, действующим законодательством не предусмотрено". В Министерстве культуры ответили, что уже "прорабатывают этот вопрос с правительством Москвы". Источник в Минкульте говорит, что решить этот вопрос пытаются с ноября прошлого года, но все "Собянину боятся доложить".

– В Санкт-Петербурге тоже есть общеобразовательные учебные заведения, подведомственные Минкульту, и там тоже ученики из многодетных семей не получали бесплатного питания. Но как только эта информация дошла до питерских депутатов, то сразу были внесены поправки в Социальный кодекс и принято постановление правительства Санкт-Петербурга №933 от 11 декабря 2018 года. С начала этого года все дети из малоимущих и многодетных семей, обучающиеся в федеральных учреждениях, получают компенсацию, – говорит собеседник в Министерстве культуры.

Многодетные родители говорят, что уже не знают, куда еще обращаться, чтобы достучаться до мэра Москвы Сергея Собянина: ему, по их данным, уже написали и министр культуры Владимир Мединский, и уполномоченный по правам ребенка в Москве Евгений Бунимович. "Наверное, наши дети должны в голодный обморок упасть, как это случилось в Кемеровской области, может, тогда о них вспомнят", – говорят они.