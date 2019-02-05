В Омске Следственный комитет прекратил уголовное дело против феминистки Любови Калугиной, подозреваемой в возбуждении ненависти к мужчинам и унижении человеческого достоинства из-за постов в социальной сети "ВКонтакте". В постановлении говорится, что дело прекращено из-за отсутствия в её действиях состава преступления, сообщает "Медиазона".



Дело против Калугиной возбудили в сентябре 2018 года. Ранее она сообщила центру "Сова", что 12 её публикаций в социальной сети проверяют на наличие экстремизма. По данным активистки, заявление по поводу её постов, якобы возбуждающих ненависть к мужчинам, написал житель Биробиджана весной 2017 года.

В июле 2017 года Калугину вызвали на беседу в полицию и взяли с неё объяснение. В августе 2018-го её вызвали уже в Следственный комитет, сообщили об экспертизе и том, что возможно возбуждение уголовного дела по статье "Возбуждение ненависти либо вражды, а также унижение достоинства человека либо группы лиц по признаку пола". Материалы проверки активистке и её адвокату не показали.

По словам Калугиной, речь шла о текстах и изображениях, опубликованных в 2013–2016 годах, большая часть которых, действительно, направлена против мужчин. "Высказывания, содержащиеся в текстах, различаются по степени агрессии – от грубого юмора до таких, в которых можно усмотреть признаки унижения достоинства и призывы к насилию в отношении мужчин", – говорилось в сообщении центра.

По информации Международной правозащитной организации "Агора", за год в России более 400 человек были осуждены за публикации в интернете, при этом 43 из них были приговорены к реальному лишению свободы.



Законопроект о декриминализации 282-й статьи был внесен в Госдуму президентом Владимиром Путиным в начале октября, после активного обсуждения проблемы с массовыми уголовными делами об экстремизме в обществе.