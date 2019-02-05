Частично самоуничтожившуюся работу Бэнкси выставили в Германии

Картину "Девочка с шаром" уличного художника Бэнкси, которую разрезал шредер, показали в музее Frieder Burda в Баден-Бадене, в Германии. Перед выставкой сотрудники специально отключили механизм, чтобы убедиться, что работа не будет уничтожена полностью.

В октябре работу Бэнкси выставили на аукционе Sotheby’s в Лондоне. Сразу после того, как картину продали за полтора миллиона долларов, она самоуничтожилась. Шредер был встроен в раму и разрезал полотно на длинные полосы. Эта акция была задумкой автора. Но уничтожить работу до конца не получилось, поскольку шредер сломался.

После частичного уничтожения картине дали новое название – "Любовь в мусорном ведре", сохранив цену. Покупатель картины решила не отказываться от сделки.

Сейчас музей в городе Баден-Баден показывает работу бесплатно. По словам организаторов, уличный художник Бэнкси вряд ли бы поддержал идею брать деньги за просмотр картины. В марте полотно перевезут в картинную галерею Штудгарта.