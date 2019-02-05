Поэт Мария Степанова получила гран-при литературной премии "НОС"-2018 за роман "Памяти памяти". Прямую трансляцию дебатов жюри вёл Фонд Михаила Прохорова.

"Приз критического сообщества", присуждаемый профессиональными литературными критиками, получила Людмила Петрушевская за роман "Нас украли. История преступлений". Победителем регионального проекта премии "Волга/НОС" стал Виктор Пелевин. Он награжден за роман "iPhuck 10", эта же книга выиграла Приз читательских симпатий по итогам голосования на сайте Фонда Прохорова.

Литературная премия "Новая словесность" ("НОС") вручается с 2009 года. Ее учредителем является фонд Прохорова. Победитель гран-при премии получает статуэтку и награду в размере 700 тысяч рублей. Победители остальных номинаций — по 200 тысяч рублей.