Суд удовлетворил иск поставщика продуктов для Росгвардии к Навальному

Суд в Москве удовлетворил иск мясокомбината "Дружба народов" к оппозиционеру Алексею Навальному из-за его расследования о поставках продуктов для Росгвардии. От политика потребовали удалить расследование и опубликовать опровержение.

Возможное завышение цен при поставках продукции "Дружбы народов" ранее стало предметом как расследования оппозиционера Алексея Навального, так и проверки Главной военной прокуратуры. Кроме того, по просьбе ФСБ дело о завышении цен возбудила Федеральная антимонопольная служба.

После обвинений Навального в адрес директора Росгвардии генерала Виктора Золотова разразился скандал. Золотов вызвал Навального на бойцовский "поединок", пообещав "сделать из него отбивную". В интервью "Комсомольской правде" накануне он сказал, что эти слова не следует трактовать как угрозу. Золотов обвиняет Навального в клевете.

Штаб-квартира мясокомбината "Дружба народов" находится в аннексированном Крыму. В ближайшие два года предприятие станет единственным поставщиком продуктов для Росгвардии.