В Красноярске полицейскому подарят медаль "Посади женщину"

​В Красноярске полицейскому, который обвинил гражданскую активистку Наталью Подоляк в нападении на него, подарят медаль "Посади женщину". Сувенир изготовил местный житель Владимир Федоров и принес его на заседание суда. Как сообщает сайт "Проспект Мира", оно не состоялось из-за болезни адвоката, заседание перенесли на 21 февраля. До следующего рассмотрения "медаль" для полицейского Дмитрия Данилова будет храниться у Подоляк.



Автор сувенира Владимир Федоров заявил, что полицейский поступил с Подоляк на митинге "очень доблестно и по-геройски" и его поступок "не оценили по достоинству". Житель Красноярска решил самостоятельно сделать награду и поблагодарить полицейского. Кроме того он намерен изготовить сотруднику МВД еще одну медаль "Забей на сына" и поставить памятник судье.

Наталью Подоляк обвиняют в применении насилия к полицейскому на акции "Он нам не царь", прошедшей 5 мая 2018. По её словам, она лишь коснулась представителя власти, а на территории проведения акции оказалась случайно. Сотрудник МВД Дмитрий Данилов утверждает, что гражданский активист ударила его ногой в область голени и причинила ему физическую боль.

Сама Подоляк ранее рассказала следователю, что полицейский её жеста не заметил, его увидел другой полицейский, который вёл оперативную съёмку, он закричал: "Она напала на полицейского".



5 мая во многих городах России состоялись акции протеста "Он нам не царь" против четвёртого президентского срока Владимира Путина. По данным "ОВД-Инфо", в 27 городах России были задержаны 1597 человек.​