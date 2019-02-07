В ХМАО задержана группа последователей Свидетелей Иеговы

В Ханты-Мансийском автономном округе в городе Урай сотрудники правоохранительных органов задержали группу последователей Свидетелей Иеговы. Об этом редакции "Сибирь.Реалий" сообщили в УМВД по округу.
По данным пресс-службы ведомства, полицейские выяснили, что в течение года – с июля 2017 года по июль 2018 года – в Урае действовал филиал религиозной организации "Свидетели Иеговы", запрещённой на территории России, под названием "Собрание".
Последователи "Собрания", по мнению следствия, "пропагандировали свое превосходство над гражданами, не являющимися последователями Свидетелей Иеговы". В пресс-службе ведомства редакции "Сибирь.Реалий" не смогли объяснить, каким образом полиция подтвердила факт такой пропаганды, а также не назвали число задержанных.
По мнению следствия, задержанные тайно собирались, чтобы разрабатывать "планы деятельности" и изучать экстремистскую идеологию. Активисты этого движения, по данным УМВД, вербовали новых членов организации из числа жителей Югры, а также побуждали их разрывать родственные отношения, уходить из семьи и "не признавать органы госвласти".
Полицейские провели обыски в домах и на работе участников организации, изъяв литературу, компьютеры, сотовые телефоны и "другие предметы, имеющие значение для следствия". Сейчас на участников организации Свидетелей Иеговы из Урая заведено уголовное дело.
- По данным правозащитного центра "Мемориал", с апреля прошлого года в России около 40 сторонников религиозной организации подвергли уголовному преследованию. В августе правозащитный центр "Мемориал" признал политзаключёнными 29 сторонников религиозной организации "Свидетели Иеговы", обвиняемых в экстремизме, и призвал немедленно их освободить.
- 20 апреля 2017 года Верховный суд России вынес решение о признании Управленческого центра Свидетелей Иеговы экстремистской организацией. 29 из них избрана мера пресечения, связанная с ограничением свободы: 23 человека находятся в СИЗО, остальные – под домашним арестом.
- Большинство из арестованных обвинили в организации деятельности религиозной организации, которую было решено ликвидировать "в связи с осуществлением экстремистской деятельности".
- "Мемориал" отдельно отмечает, что в решении Верховного суда "не приведено ни одного факта нарушения верующими общественного порядка, проявления агрессии или насилия с их стороны, свидетельств, что их деятельность угрожала безопасности Российской Федерации".
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