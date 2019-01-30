Арестован ещё один "свидетель Иеговы" – теперь в Ивановской области

Октябрьский районный суд города Иваново арестовал на два месяца 32-летнего Евгения Спирина, посчитав его членом запрещённых в России Свидетелей Иеговы. Уголовное дело возбуждено по статье "Организация деятельности экстремистской организации".

Спирин был задержан 27 января. По версии следствия, он "созывал и проводил собрания религиозной организации, а также осуществлял беседы с жителями Ивановской области в целях её пропаганды". В это же время, отмечают в Свидетелях Иеговы, прошли обыски в нескольких других домах жителей региона.

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