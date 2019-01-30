Арестован ещё один "свидетель Иеговы" – теперь в Ивановской области

Октябрьский районный суд города Иваново арестовал на два месяца 32-летнего Евгения Спирина, посчитав его членом запрещённых в России Свидетелей Иеговы. Уголовное дело возбуждено по статье "Организация деятельности экстремистской организации".
Спирин был задержан 27 января. По версии следствия, он "созывал и проводил собрания религиозной организации, а также осуществлял беседы с жителями Ивановской области в целях её пропаганды". В это же время, отмечают в Свидетелях Иеговы, прошли обыски в нескольких других домах жителей региона.
- В 2017 году Верховный суд России признал религиозную организацию "Свидетели Иеговы" экстремистской. При этом, как отмечал правозащитный центр "Мемориал", в решении суда "не приведено ни одного факта нарушения верующими общественного порядка, проявления агрессии или насилия с их стороны, а также свидетельств, что их деятельность угрожала безопасности Российской Федерации".
- В международных инстанциях правительство России неоднократно заявляло, что решения российских судов о ликвидации и запрете Свидетелей Иеговы не содержат ограничения или запрета исповедовать индивидуально вышеуказанное учение. Тем не менее, со времени запрета в России более 60 последователей учения подверглись уголовному преследованию. Почти всех арестованных обвиняют по статье "Организация деятельности экстремистской организации". За 2018 год российские власти провели в квартирах и домах, где проживают члены Свидетелей Иеговы, 269 обысков.
- В декабре 2018 года Владимир Путин на встрече с членами президентского Совета по правам человека назвал признание Свидетелей Иеговы экстремистами "чушью". Он отметил, что власть должна одинаково относиться к представителям всех религий и не зачислять их в "какие‑то там деструктивные организации". "Свидетели Иеговы тоже христиане, за что их преследовать, я тоже не очень понимаю", – заявил тогда президент.
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