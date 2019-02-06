За веру неправославную. Свидетель Иеговы осужден в Орле на 6 лет

6 февраля в Орле был осужден гражданин Дании Деннис Кристенсен. Суд посчитал, что его вина доказана полностью. Кристенсена признали экстремистом, поскольку он — “лидер” региональной религиозной общины “Свидетелей Иеговы”. По мнению прокурора Иван Фомина и судьи Алексея Руднева, датский христианин знал, что деятельность организации запрещена, но продолжал проповедовать и проводить богослужения.

В ходе прений прокурор Иван Фомин обмолвился, что любая идея, доведенная до абсурда, порождает фанатиков, которые угрожают государственному строю. Таким фанатиком, по словам прокурора, является и 46-летний Кристенсен, заядлый экстремист, которого исправит только колония. Гособвинитель запросил для датчанина 6,5 лет лишения свободы.

​Судья Алексей Руднев частично поддержал заявленные требования. Деннис Кристенсена осудили на 6 лет лишения свободы в колонии общего режима. В своём решении судья отметил, что приговаривает подсудимого "к минимальному наказанию". В зале, который не смог вместить всех желающих, повисла гробовая тишина. Никто не поверил в происходящее. Поддержать датчанина пришли около 50 человек. Большинство из них - единоверцы осужденного. Сам Кристенсен назвал приговор “глупым и несправедливым”.

Представители Европейской ассоциации Свидетелей Иеговы заявили, что на приговор в течение 10 дней будет подана аппеляция. "Мы глубоко сожалеем о вынесеном Деннису Кристенсену приговоре, он не совершил никакого реального преступления. Печально, что чтение библии, проповедание и ведение праведной жизни сново стало в России уголовным преступлением", - считает представитель ассоциации Ярослав Сивульский.

Отнюдь не такое развитие событий за неделю до приговора на пресс-конференции, посвященной уголовному преследованию Кристенсена, предсказывал член совета Общероссийского общественного Движения “За права человека” Дмитрий Краюхин. Правозащитник предполагал, что Кристенсен будет осужден на срок, соответствующий тому, который датчанин уже отсидел в орловском СИЗО (учитывая, что по закону 1 день в СИЗО равняется 1,5 дням в колонии).

Тогда же сопредседатель Московской Хельсинкской Группы Валерий Борщев, который также принимал участие в пресс-конференции, назвал процесс над Кристенсеном возвращением во времена СССР, когда любая религиозная деятельность рассматривалась как антисоветская пропаганда. В то же время Борщев подчеркнул, что в то время верующих хотя бы не обвиняли в экстремизме и терроризме.

Деннис Кристенсен был арестован 26 мая 2017 года сразу же после обысков в "Зале царства" – это молельный дом "свидетелей Иеговы", который находится в Орле на улице Железнодорожной. Во время субботнего богослужения в "Зал" ворвались бойцы ОМОНа во главе с офицерами регионального управления ФСБ. Из почти ста человек, которые в тот момент находились на богослужении, был задержан только Кристенсен. Следующие полтора года датчанин провёл в СИЗО. Его не выпустили даже под залог в 4 миллиона рублей. Правозащитная организация "Мемориал" признала Кристенсена политическим заключенным.

Из официального перечня обвинений в адрес Денниса Кристенсена следует, что он согласовывал и координировал свои действия по руководству МРО свидетелей Иеговы "Орел" с запрещенным "Управленческим центром Свидетелей Иеговы в России"; получал от "Управленческого центра" религиозную литературу экстремистского содержания, а также бланки для оформления отказа от медицинского вмешательства (переливания крови); привлек к управлению МРО свидетелей Иеговы "Орел" трех граждан России (уголовное дело против них выделено в отдельное производство, все трое вместе с семьями в 2017 году выехали из России); распоряжался имуществом МРО свидетелей Иеговы "Орел", контролируя поступление и расходование денежных средств; используя свой авторитет как “духовного лидера”, самостоятельно принимал решения о принятии в состав МРО свидетелей Иеговы "Орел" новых членов.

Примечательно, что в качестве засекреченного свидетеля в судебном процессе выступал преподаватель Орловского государственного университета имени Тургенева Олег Курдюмов. Как выяснилось в ходе процесса, он посещал богослужения "свидетелей Иеговы" по просьбе ФСБ. На сайте вуза говорится, что Курдюмов активно участвует в "Орловском церковно-археологическом обществе" и некоммерческом партнерстве "Православное теологическое общество". В суде он выступал под псевдонимом "Алексей Ермолов", но был раскрыт самим Кристенсеном.

Основа обвинения как раз и строилась на сделанных им с помощью скрытой камеры аудио- и видеозаписи двух богослужений в феврале 2017 года. В суде Курдюмов-Ермолов пояснил, что Кристенсена ему представили как старейшину по региону. На богослужениях ему советовали не участвовать в выборах и не служить в армии, что, на его взгляд, говорит о антигосударственной деятельности. Кроме того, тайный свидетель упомянул и то, что иеговисты отговаривали его от общения с "неверующими" родственниками, а также говорили о том, что продолжат свою деятельность даже после официального запрета организации.

Немаловажную роль в гонениях на иеговистов сыграла прокремлевская организация "Скорая Молодёжная Помощь". В паблике регионального отделения в соцсети "Вконтакте" члены хвалятся, что организация была одним из инициаторов запрета религиозной группы, "лидером" которой выступает Кристенсен.

Как пояснила в ходе пресс-конференции Краюхина Ирина Кристенсен, супруга Денниса Кристенсена, экспертиза не признала экстремистской ту литературу, которая была изъята во время обысков в "Зале царства". Она подчёркивала, что её муж – иностранец, и поэтому никак не мог быть членом МРО, поскольку это прямо запрещено в уставе МРО. Впрочем, этот факт, лежащий в основе всего дела, и не оспаривался стороной обвинения. По мнению прокурора, Кристенсен был "фактическим руководителем", а не уставным.

Так называемый "Управленческий центр Свидетелей Иеговы", головную организацию в России, Верховный суд признал экстремистской и ликвидировал в апреле 2017 года. Отдельные местные общины признавались экстремистскими еще раньше. Одной из таких является и орловская община. МРО свидетелей Иеговы "Орел" была ликвидирована в июле 2016 года, в октябре того же года решение суда вступило в законную силу, однако орловские иеговисты продолжали собираться, несмотря на запрет. Дважды в неделю "Зале Царства" на Железнодорожной улице проходили богослужения.

Кристенсен не говорит по-русски. В ходе всего процесса он общался с судьей с помощью переводчика. В своем последнем слове он отметил, что не понимает за что его судят и попросил оправдать его.

– Я искренне надеюсь, что суд защитит право на свободу вероисповедания, которое прописано в конституции России, – сказал Кристенсен.

Датчанин также напомнил недавнее выступление президента Владимира Путина, который назвал "полной чушью" причисление "Свидетелей Иеговы" к экстремистским организациям. На заседании Совета по правам человека он пообещал, что изучит вопрос вместе с председателем Верховного суда Вячеславом Лебедевым.

Между тем, в конце декабря в Орле заочно арестовали ещё двух иеговистов: В. Максимова и Д. Приходько. Их обвиняют в участии в запрещенной организации "Свидетели Иеговы – Орёл". В настоящее время обвиняемые находятся за пределами Российской Федерации. В России они объявлены в федеральный розыск. Кроме того, в Орле по обвинению в участии в экстремисткой организации судят еще одного последователя Свидетелей Иеговы 55-летнего Сергея Скрынникова.