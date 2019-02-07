Аспиранта МГУ Мифтахова отпустили без предъявления обвинений

Из полиции подмосковного города Балашиха отпустили аспиранта МГУ Азата Мифтахова, задержанного по подозрению в изготовлении взрывного устройства. Об этом сообщила его адвокат Светлана Сидоркина.

Она уточнила, что для Мифтахова не избрали никакой меры пресечения. Ему не предъявлено и обвинений. При этом Мифтахов остаётся в статусе подозреваемого. Сидоркина предположила, что полиция была вынуждена отпустить аспиранта, поскольку не собрала доказательств, достаточных для того, чтобы обратиться в суд с ходатайством о его аресте.

Адвокат также подчеркнула, что Мифтахова отпустили из изолятора временного содержания, не предупредив об этом заранее ни адвоката, ни родственников аспиранта. Никто из них не знает, где именно сейчас находится аспирант, рассказала Сидоркина телеканалу "Настоящее время".

Ранее члены Общественной наблюдательной комиссии Московской области обнаружили следы насилия на теле аспиранта. Сопредседатель Московской Хельсинкской группы Валерий Борщёв заявил, что видел следы от пыток шуруповёртом.

Сидоркина сегодня рассказала "Медиазоне", что подала в Следственный комитет заявление, потребовав проверить действия полицейских, задержавших Мифтахова. В обращении она подчеркнула, что подозреваемого избивали и пытали, после чего он попытался вскрыть себе вены.