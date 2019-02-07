Суд оставил Анастасию Шевченко под домашним арестом

Ростовский областной суд отклонил жалобу защиты активистки "Открытой России" Анастасии Шевченко и оставил её под домашним арестом.

Шевченко обвиняют в сотрудничестве с нежелательной организацией. Это первое уголовное дело в России, заведённое по соответствующей статье. По мнению следователя, ведущего дело, Шевченко своими действиями посягнула "на основы конституционного строя и безопасность государства".

Как указано в материалах следствия, поводом для возбуждения дела стал "преступный умысел" женщины: после двух административных дел за участие в нежелательной организации она не остановила деятельность и на собрании "Открытой России" в сентябре призвала активистов внедряться в протестные группы, предлагая им юридическую помощь. Кроме того, спустя два месяца она "демонстрировала на митинге символику с антипутинской акции "Надоел".