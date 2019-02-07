Суд оставил Анастасию Шевченко под домашним арестом

Ростовский областной суд отклонил жалобу защиты активистки "Открытой России" Анастасии Шевченко и оставил её под домашним арестом.
Шевченко обвиняют в сотрудничестве с нежелательной организацией. Это первое уголовное дело в России, заведённое по соответствующей статье. По мнению следователя, ведущего дело, Шевченко своими действиями посягнула "на основы конституционного строя и безопасность государства".
Как указано в материалах следствия, поводом для возбуждения дела стал "преступный умысел" женщины: после двух административных дел за участие в нежелательной организации она не остановила деятельность и на собрании "Открытой России" в сентябре призвала активистов внедряться в протестные группы, предлагая им юридическую помощь. Кроме того, спустя два месяца она "демонстрировала на митинге символику с антипутинской акции "Надоел".
- Члена федерального совета "Открытой России" Анастасию Шевченко арестовали 23 января несмотря на то, что она воспитывала троих несовершеннолетних детей, а её старшая дочь при этом страдала тяжёлым заболеванием и находилась в интернате для детей с особенностями развития. За то время, пока Шевченко находится под домашним арестом, девочка попала в реанимацию и умерла.
- Арест Шевченко и последовавшие за ним события вызвали общественный резонанс. В поддержку активистки и других арестованных по политическим делам женщин была анонсирована акция под названием "Марш материнского гнева", намеченная на 10 февраля в нескольких городах России. Мэрия Москвы отказалась её согласовать. В ответ организаторы марша заявили, что проведут 10 февраля прогулку по маршруту несогласованного шествия.
- В настоящее время в России признана "нежелательной" деятельность 15 организаций, за сотрудничество с которыми предусмотрена административная и уголовная ответственность. В их числе – "Национальный фонд в поддержку демократии", "Американо-российский фонд по экономическому и правовому развитию", "Институт Открытое Общество", а также зарегистрированные в Великобритании и связанные с Михаилом Ходорковским структуры Open Russia Civic Movement и OR (Otkrytaya Rossia).
- Минюст заявлял, что в России нет филиалов британских организаций. Таким образом, действующая на территории страны "Открытая Россия" не имеет к ним отношения и не должна являться нежелательной. Генпрокуратура России, в свою очередь, заявляла, что решение по британским организациям не отразится на работе одноимённого российского движения, однако после этого был заблокирован сайт "Открытой России", а позднее – портал "МБХ медиа".
- Международная правозащитная организация Amnesty International признала Анастасию Шевченко узницей совести и призвала власти немедленно её освободить. С аналогичным заявлением выступили правозащитники из Human Rights Watch, которые назвали арест активистки "грубым нарушением" свободы граждан создавать союзы и объединения.
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