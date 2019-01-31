Дочь арестованной активистки "Открытой России" умерла в реанимации

Старшая дочь активистки "Открытой России"Анастасии Шевченко, обвиняемой в сотрудничестве с "нежелательной организацией", умерла в реанимации, куда её вчера доставили в критическом состоянии. Об этом сообщает "МБХ-Медиа".
У дочери Шевченко была первая степень инвалидности. С обструктивным бронхитом её госпитализировали из интерната для детей с особенностями развития, после чего перевели в реанимацию. Шевченко вместе с адвокатами пыталась договориться со следователями о том, чтобы её отпустили в больницу к дочери. Следователь отпустил Шевченко увидеться с дочерью только в среду, сообщает сотрудник "Правозащиты открытки" Полина Немировская.
Во вторник, во время апелляционного судебного заседания по мере пресечения, адвокат Шевченко Сергей Ковалевич уже сообщал, что у дочери активистки наблюдаются смертельно опасные осложнения со здоровьем, в связи с чем ребёнку необходим тщательный уход.
- 23 января члена федерального совета движения "Открытая Россия" Анастасию Шевченко арестовали на два месяца по подозрению в участии в деятельности организации, признанной на территории страны нежелательной. В основе уголовного дела – два административных правонарушения: первое – об участии в политических дебатах в Таганроге, второе – о публикации анонса школы муниципальных депутатов в Ростове-на-Дону.
- Уголовное дело по этой статье возбуждено в России впервые. До этого власти заводили только административные дела. Они также касались активистов "Открытой России".
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