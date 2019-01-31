Дочь арестованной активистки "Открытой России" умерла в реанимации

Старшая дочь активистки "Открытой России"Анастасии Шевченко, обвиняемой в сотрудничестве с "нежелательной организацией", умерла в реанимации, куда её вчера доставили в критическом состоянии. Об этом сообщает "МБХ-Медиа".

У дочери Шевченко была первая степень инвалидности. С обструктивным бронхитом её госпитализировали из интерната для детей с особенностями развития, после чего перевели в реанимацию. Шевченко вместе с адвокатами пыталась договориться со следователями о том, чтобы её отпустили в больницу к дочери. Следователь отпустил Шевченко увидеться с дочерью только в среду, сообщает сотрудник "Правозащиты открытки" Полина Немировская.

Во вторник, во время апелляционного судебного заседания по мере пресечения, адвокат Шевченко Сергей Ковалевич уже сообщал, что у дочери активистки наблюдаются смертельно опасные осложнения со здоровьем, в связи с чем ребёнку необходим тщательный уход.