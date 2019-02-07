"Волна репрессий началась". Кому и за что грозят преследования

В России "возрождены" две уголовные статьи, которые используются в качестве репрессивного механизма против политических и гражданских активистов. Это "дадинская статья" 212.1 ("Неоднократные нарушения порядка проведения публичных мероприятий") и 284.1 ("Осуществление деятельности нежелательной организации"). Правозащитники считают, что власть прощупывает почву перед началом массовых преследований общественно активных граждан. И если первых активистов удастся осудить по этим статьям, то нас ждет множество аналогичных дел.

Оказаться на скамье подсудимых может любой активист, который выходит на согласованные митинги или пикеты, выступает против чего-либо или состоит в общественной организации. Сейчас по этим статьям пытаются осудить двух человек: члена "Открытой России" Анастасию Шевченко и экологического активиста Вячеслава Егорова. Шевченко обвиняют в участии в деятельности нежелательной организации, причем ранее эта статья ни разу не применялась. Активистка находится под домашним арестом, 31 января у нее в реанимации умерла 17-летняя дочь Алина. Шевченко смогла добиться разрешения следователя приехать в больницу незадолго до смерти дочери, но ранее суд не отпустил ее в интернат, где жила Алина.

284.1 УК РФ – это "спящая" статья. Она была введена в 2015 году и ранее ни разу не применялась. По аналогии со статьей, по которой проходил Ильдар Дадин, сначала человека привлекают в административном порядке, а потом привлекают в уголовном порядке за те же самые деяния.

По словам обозревателя "МБХ медиа" Зои Световой, Анастасию Шевченко пытаются осудить за то, что она вела обычную политическую деятельность. В частности, приняла участие в мероприятии в Ульяновске, на котором рассказала об основных направлениях деятельности общественного сетевого движения "Открытая Россия". Второе деяние – участие в митинге в Парке строителей в Ростове-на-Дону с символикой "Надоел". С юридической точки зрения, по мнению Световой, все обвинения несостоятельны, так как Шевченко не является членом иностранной организации, которая и объявлена "нежелательной".

– Постановление о возбуждении уголовного дела является подделкой, фабрикацией уголовного дела, – говорит Зоя Светова. – Потому что Анастасия никогда не состояла в этом несуществующем движении. Она состоит в российском общественном движении "Открытая Россия", которое было создано в 2016 году. А движение, зарегистрированное в Великобритании, уже не существует, и Анастасия не имела к нему отношения.

По словам Световой, абсолютно любой активист может быть привлечен к уголовной ответственности по этой статье, потому что каждому можно приписать членство в несуществующей организации:

Любой из нас может быть привлечен по этой статье

– Само это уголовное преследование абсолютно бесчеловечно. Оно говорит о том, что власть совершенно не стесняется привлекать к ответственности в общем-то добропорядочных граждан, у которых есть маленькие дети и которых в принципе нельзя брать под стражу. По этой статье Шевченко грозит 6 лет лишения свободы. У нас сейчас 6 лет дают за убийство, а не за то, что человек проводит какие-то лекции об избирательных правах граждан. Я думаю, что остановить это преследование и отменить эту статью можно будет, только если все общество будет заниматься этой проблемой. Любой из нас может быть привлечен по этой статье. Можно придумать, что любой из нас связан с какой-то марсианской организацией, зарегистрированной непонятно где.

Экоактивиста Вячеслава Егорова пытаются осудить по "дадинской статье", которая уже долгое время не применялась. Впервые ее использовали в 2015 году против активистов, которые выходили на улицу мирно и без оружия, что позволяет Конституция РФ. После того, как посадили Ильдара Дадина, адвокаты и общество заставили рассмотреть суть этой статьи в Конституционном суде. Тогда было признано, что осудить человека можно только если в результате действий обвиняемого мероприятие "утратило мирный характер" или был причинен существенный вред здоровью или имуществу.

– Открывая дело на Вячеслава Егорова, Следственный комитет Московской области делает публичный плевок в сторону Конституционного суда, – говорит правозащитница и активистка движения "За достойную медицину" Алла Фролова. – Формальным поводом для возбуждения уголовного дела стало его задержание у здания Коломенского суда, где должны были судить Дмитрия Гудкова. Вячеслав – гражданский активист из Коломны, который всю жизнь там живет и работает. Он был активен в "мусорной кампании", участвовал в согласованных митингах. При этом Егорова обвинили в том, что он организовал митинг возле суда. Сейчас, если вы собрались группой больше трех человек у любого суда, чтобы обсудить какие-то вопросы – это митинг. Если вы в соцсетях перепостили чей-либо текст – вы уже организатор этого митинга. Егоров перепостил пост Гудкова. Скрин этого поста используется как повод, чтобы обвинить его в организации митинга.

1 февраля в Коломне прошли обыски по 14 адресам. Это квартиры граждан, которые участвовали в согласованных митингах. У людей изъяли всё: компьютеры, телефоны, планшеты и так далее. Каждый день, начиная с этого понедельника, они ездят на допросы в Москву.

– Видимо, это будет нашим тестом, – говорит Фролова. – Теперь у нас есть две чисто политические статьи: 284.1 и 212.1. Если ты, не дай бог, член какой-то мирной организации, то тебе могут вменить первую статью. А если до организации не дошел, то значит, будет вторая. Если сейчас у них это пройдет, то любой из нас может быть подвергнут уголовному преследованию.

Правозащитник Лев Пономарев считает, что политические репрессии идут уже давно, только раньше это были административные дела, а теперь будут уголовные:

– Когда проходили акции Навального, около тысячи человек были задержаны в Москве и Санкт-Петербурге. И практически все задержания были незаконны. Они противоречили Конституции, потому что люди выходили мирно и без оружия. Против них фабриковались административные дела. Это совершенно безукоризненно работающая машина политических административных репрессий, и общество как-то не очень активно реагировало на это. Так они подготовили массовые уголовные политические репрессии. Мы сейчас на старте этих репрессий.

Правозащитник Валерий Борщев считает, что эти репрессии гораздо шире, они касаются не только активистов. Например, недавно суд в Орле приговорил свидетеля Иеговы из Дании Денниса Кристенсена к шести годам колонии, признав его виновным в экстремизме. Был задержан анархист Азат Мифтахов, которого обвиняют в изготовлении взрывчатых веществ. Борщев встречался с Мифтаховым и видел следы пыток на его теле.

Они подготовили массовые уголовные политические репрессии

– Например, иеговистов обвиняют в том, что они готовили свержение конституционного строя России. Даже президент назвал бы это полной чушью. Но полная чушь обретает реальную силу. Мне кажется, что силовики получили карт-бланш и готовятся к серьезной кампании репрессий. Они нащупывают некую позицию, чтобы провести эту кампанию. Собственно, она уже началась.

Журналист и медиа-аналитик Игорь Яковенко считает, что помимо той деятельности, которой сейчас занимаются правозащитники, есть еще одно важное направление. Это показать тем, кто принимает и реализует преступные законы, что это их персональная ответственность, что за это придется отвечать.

​– Люди, которые творят это беззаконие, имеют большие шансы пережить этот режим. И тогда наступит ответственность. Популярно объяснить следователям, судьям об их персональной ответственности – это отдельное поле борьбы. Это отдельная дополнительная работа. Я участвую в подготовке большой международной конференции, которая, возможно, потом перерастет в международный общественный трибунал. Она пройдет в Гааге. Там будут названы имена людей, которые будут в дальнейшем нести ответственность, в том числе юридическую. Я считаю, что такие люди, как Шевченко и Егоров, должны быть на свободе. Это хорошие законопослушные люди, которые хотят счастья своей стране, чистого воздуха и свободы. Репрессии должны быть прекращены, а также должны быть ликвидированы политические репрессивные статьи.