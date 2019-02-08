Янукович получил государственную охрану по решению Путина

Бывший президент Украины Виктор Янукович получил в России государственную охрану по решениею главы государства Владимира Путина. Об этом в пятницу заявил журналистам глава кремлёвской пресс-службы Дмитрий Песков. Он уточнил, что при этом Янукович не имеет никакого специального юридического статуса. Сейчас он находится на территории России.

Какое именно ведомство охраняет бывшего президента Украины, Песков не рассказал. Он также заявил, что указ Путина об охране вступил в силу, когда Янукович въехал в Россию "как глава государства".

В 2016 году в МВД России заявляли, что Януковичу предоставлено "временное убежище".

В январе суд в Киеве заочно приговорил Виктора Януковича, бежавшего в Россию в 2014 году, к 13 годам лишения свободы. Его признали виновным в государственной измене и пособничестве в агрессивной войне.

Генпрокуратура России уже отклоняла запрос о выдаче Януковича украинской стороне, называя его преследование политическим.