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Памяти оттепели. Эфир в 18.05

Архивное фото времен "оттепели"

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Мифы и правда об историческом периоде от смерти Сталина до советских танков в Праге 68-го

Как прошли 15 лет в Советском Союзе от смерти Сталина до подавления Пражской весны? Оттепель как период социально-политического энтузиазма и горьких разочарований. Либерализация в культуре: литературные журналы, выставки, кинематограф. Партийный и административный контроль.

Послесталинские годы: доклад Хрущева, амнистия и реабилитация заключенных. Формирование способов протеста и гражданской активности в начале 60-х: дело Синявского и Даниэля, начало правозащитной деятельности. Конец оттепели в августе 68-го: “танки идут по Праге”.

Дневники Корнея Чуковского, Любови Шапориной, Михаила Пришвина как источник информации о годах оттепели.

Может ли современное кино быть адекватным подлинной оттепели, или обречено воспроизводить ее романтический образ? Могут ли современные молодые протестующие против госсистемы использовать опыт “поколения оттепели”?

Воспоминания и статьи очевидцев эпохи в журнале "Знамя" и книге историка литературы, критика Сергея Чупринина. В разговоре участвуют критик Леонид Бахнов ("Дружба народов"), историк и социолог Элла Россман (ВШЭ). В записи литературоведы, критики Мариэтта Чудакова и Евгений Сидоров, актер Евгений Цыганов, кинокритик Виктор Матизен.

В видеотрансляции в воскресенье и понедельник в 18.05

Ведет программу Елена Фанайлова

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