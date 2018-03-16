Презумпция виновности. Кто из олигархов ответит за Скрипаля?

Реакция Великобритании на отравление бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в британском городе Солсбери оказалась довольно сдержанной – высылка 23 дипломатов, бойкот Чемпионата мира по футболу членами правительства и королевской семьи, обещания усилить защиту против "враждебных действий других государств" и "фундаментально ослабить разведывательные возможности России в Соединенном Королевстве". Впрочем, среди потенциальных ответных мер, о которых говорили после отравления Скрипаля премьер-министр Великобритания Тереза Мэй и министр иностранных дел страны Борис Джонсон, есть и такие, которые могли бы очень больно ударить по российским интересам: в первую очередь это меры против российских чиновников и олигархов, владеющих активами в Великобритании. Радио Свобода рассказывает, что это за меры, против кого они могут применены и почему эксперты относятся к этой возможности скептически.

Тереза Мэй: "Мы заморозим принадлежащие российскому государству активы, если у нас будут свидетельства, что их могут использовать, чтобы угрожать жизни или имуществу граждан и постоянных жителей Великобритании. … мы продолжим использовать все возможности британского законодательства против опасных преступников и коррумпированных элит. Этим людям и их деньгам нет места в нашей стране" (ссылка). Борис Джонсон: "Люди хотели бы видеть, чтобы полиция и правоохранительные органы выпустили в адрес некоторых очень богатых лиц, чье богатство может быть объяснено их связями с Владимиром Путиным, «запросы о состоянии имущества неясного происхождения», чтобы привлечь их к ответственности за очевидную коррупционную деятельность" (ссылка). Что же это за "запросы" и какие еще инструменты есть в распоряжении британских властей, чтобы ответить на отравление Сергея Скрипаля? "Закон МакМафии" "Запросы о состоянии имущества неясного происхождения", о которых говорит глава британского МИДа (Unexplained wealth orders, UWO) – это новинка в британском законодательстве, действующая с 1 января 2018 года и призванная снизить привлекательность Великобритании для владельцев имущества, полученного незаконным путем. UWO являются частью принятого британским парламентом и вступившего в силу с нового года закона "О криминальных финансах" (Criminal finances act, CFA). В соответствии с этим законом (иногда его называют "Законом МакМафии" в честь популярного сериала о русских мафиози в Лондоне), сразу несколько британских ведомств, например, Королевская служба уголовных преследований (Crown Prosecution Service), созданное в 2013 году Агентство по борьбе с преступностью (National crime agency), налоговая и таможенная службы, могут потребовать от подданных Соединенного Королевства или от проживающих на его территории иностранцев объяснить происхождение своих активов стоимостью более 50 тысяч фунтов стерлингов (около 70 тысяч долларов). Рекламный постер сериала "МакМафия":

Презумпция невиновности здесь не работает, оправдываться должен тот, в чей адрес был выдан запрос. Обратить внимание властей на подозрительные активы того или иного человека может любой желающий – через специальную форму на сайте упомянутых выше ведомств (например, на сайте все той же Королевской службы уголовных преследований). На время, данное подозреваемому для объяснений, активы могут быть заморожены. Но есть одна загвоздка: список тех, кто может попасть под действие UWO, ограничен "политически значимыми лицами" (Politically exposed person, PEP) или лицами, "подозреваемыми в причастности к серьезным преступлениям". Как отмечает Forbes в посвященной новому закону публикации, признать то или иное лицо "политически значимым" можно на основании директивы ЕС №2015/849, принятой 20 2015 года для предотвращения отмывания денег и других финансовых преступлений. Согласно этому документу (между Великобританией и ЕС достигнуто соглашение, что наряду с другими директивами ЕС она будет действовать некоторое время даже после ожидаемого выхода Соединенного Королевства из Евросоюза), "PEP-ами" могут быть признаны действующие или бывшие главы государств, правительственные чиновники, депутаты, судьи, дипломаты, руководители госпредприятий, высокопоставленные военные и другие лица. С 1 января 2018 года законом "О криминальных финансах" список "PEP-ов" в этой стране был расширен за счет членов их семей, помощников или просто тесно связанных с такими лицами персон. Закон уже применяется: по состоянию на 16 марта 2018 года известно о двух "Запросах о состоянии имущества неясного происхождения", выданных британскими властями. 28 февраля об их выдаче сообщила Королевская служба уголовных преследований. Кому придется объяснять происхождение своего имущества, официально не сообщается. Известно лишь, что речь идет о недвижимости в Лондоне и на юго-востоке Англии стоимостью около 22 млн фунтов (более 30 млн долларов). По неподтвержденным данным издания Financial Times, речь идет о "политике из страны Центральной Азии".

"Закон Магнитского" Еще один инструмент давления на живущих в Англии российских "политически значимых лиц", который есть в руках британских властей – это "Акт Магнитского". Закон, аналогичный принятому в США и в других странах, был одобрен депутатами британского парламента еще год назад, 21 февраля 2017-го, но "список Магнитского", в который могли бы попасть российские коррупционеры и чиновники, ответственные за нарушения прав человека, в Великобритании составлен так и не был (по неофициальным данным, Великобритания еще с 2012 года учитывает при выдаче виз общеевропейский "список Магнитского"). О подготовке собственного списка британские СМИ сообщали еще до отравления Сергея Скрипаля и его дочери, теперь, как пишет британская The Telegraph, работа над ним может быть активизирована. Попадание в британский "список Магнитского" будет означать для его фигурантов аннулирование виз и заморозку активов. По предварительной информации, на первом этапе в список могут быть включены 49 россиян. Их имена не называются. "Поправка Магнитского" была внесена и в "Закон о криминальных финансах" за два месяца до его принятия. Судить о том, насколько она применима к уже живущим в Лондоне россиянам, сложно. Согласно закону, речь идет о запрете на въезд в Великобританию и аресте активов тех лиц, которые совершили преступления против прав человека за пределами Соединенного Королевства.

"Список Скрипаля" Список россиян, владеющих имуществом в Великобритании и рискующих быть причисленными к "политически значимым персонам", займет сотни, если тысячи страниц – особенно, если включать в него всех, кто может попасть под действие "Запросов о состоянии имущества неясного происхождения" с их сравнительно низкой планкой в 50 тысяч фунтов стерлингов. Впрочем, когда речь идет об ответных санкциях после отравления Сергея Скрипаля, чаще всего звучат одни и те же фамилии. Мы внимательно изучили публикации в мировых СМИ на эту тему и попросили назвать самых очевидных потенциальных фигурантов британских санкций двух экспертов, специализирующихся на расследовании коррупции и незаконно обогащения в России. Первый – это Роман Борисович, финансист и руководитель базирующейся в Лондоне некоммерческой организации "Комитет за законодательство о борьбе с отмыванием денег на рынке недвижимости клептократами".

Борисович, в числе прочего, известен участием в документальном фильме 2015 года "Из России с наличными". Во время его съемок Борисович и журналист украинской службы Радио Свобода Наталья Седлецкая сыграли роль супружеской пары, якобы приехавшей в Лондон из России для покупки недвижимости и не скрывающей коррупционного происхождения денег для этой покупки. Фильм, в котором показана на редкость толерантная реакция продавцов недвижимости к такому происхождению средств, был показан по 4 каналу британского телевидения весной 2015 года.​ На вопросы Радио Свобода также ответил Никита Кулаченков, сотрудник отдела расследований Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального – в поле зрения фонда не раз попадали высокопоставленные российские чиновники и их дети, решившие легализовать свои капиталы с помощью покупки активов в Великобритании. Роман Борисович: "Если мы говорим о "законе Магнитского", лучше всего его применять к государственным чиновникам. Первая фамилия, которая приходит в голову, это Игорь Шувалов. Его владение шикарными апартаментами в Уайт-холле никогда не оспаривалось, резиденция и секретариат Шувалова признают эту собственность, поэтому одним из первых фигурантов "закона Магнитского" может быть именно он. Дело в том, что против государственных чиновников будет трудно использовать "Запросы о состоянии имущества неясного происхождения", ибо российское государство моментально выдаст им бумажку, в которой будет написано: "все доходы были легальные, налоги с них уплачены и претензий к ним нет". С такими чиновниками нужно действовать именно с помощью "акта Магнитского": арест активов, арест счетов, арест недвижимости, расторжение виз, высылка родственников. Красным цветом на фотографии отмечены окна квартиры, принадлежащей вице-премьеру Игорю Шувалову в лондонском комплексе Whitehall Court (фото предоставлено "Фондом борьбы с коррупцией"):

Люди, к которым применимы "Закон о криминальных финансах" и "Запросы о состоянии имущества неясного происхождения" – это бизнесмены, которых в Лондоне пруд пруди. К ним может быть применена та часть закона, которая касается связей с организованной преступностью или криминальными элементами. Под этот закон может попасть огромное количество русских бизнесменов, которым потом придется в Высоком суде Англии доказывать, что они не связаны с криминалом. Интересно заметить, что при этом закон этот не имеет срока давности. Если, скажем, Усманова нельзя судить за мошенничество в плане манипуляций с "Металинвестом" и "Газпроминвестом", потому что прошло уже достаточно долгое время, то согласно "Закону о криминальных финансах" он может быть привлечен к ответственности. Кто может быть привлечен к ответственности помимо Шувалов и Усманова? Это Дерипаска, это Абрамович, Блаватник, Гурьев… Список лондонских поместий – это фактически алфавитный справочник Кремля". "Список лондонских поместий – это фактически алфавитный справочник Кремля"

Никита Кулаченков: "Я, как сотрудник "Фонда борьбы с коррупцией", с удовольствием назову имена наших "подопечных", тех, кого мы расследовали. Можно начать с Андрея Якунина, сына Владимира Якунина, бывшего главы РЖД и ближайшего путинского друга. Андрей Якунин благополучно живет в Лондоне, получил британское гражданство, а все его состояние, изначальное, по крайней мере, связано с тем, что в 2005 году, как только его папа стал главой РЖД, он зарегистрировал компанию, которая работала с РЖД и через папину компанию зарабатывала деньги на землях, билетах и прочих историях. У него есть, если не ошибаюсь, два дома в Лондоне, которые, в принципе, являются коррупционным богатством. Это сложно доказать, но в случае, например, с "актом Магнитского" и его способом применения, Андрея Якунин вполне может быть объектом таких санкций.

У Усманова, по нашим данным, в Лондоне есть несколько экстра дорогих объектов недвижимости, он является владельцем футбольного клуба, фактически, как недавно выяснилось, двух футбольных клубов в Британии (подробнее о схеме владения Усмановым акциями футбольных клубов "Арсенал" и "Эвертон" читайте здесь). У Шувалова, как минимум, есть одна 20-комнатная квартира с видом на Биг-Бен, которую он сначала скрывал, потом говорил, что он ее арендует, но мы доказали, что это его собственность, оформленная через его же компании. Это наиболее живые примеры. Среди чиновников среднего уровня искать сложнее, они не на виду. Никто, кроме британских правоохранительных органов, если они этим займутся, не узнает имена огромного количества детей чиновников, которые там находятся. Я думаю, их там тысячи. И если Британия захочет ими заняться, то им надо заниматься не только теми, кто на слуху, а вот этой, «средней» прослойкой чиновников, чьи дети точно так же радуются и на коррупционные деньги строят бизнесы и просто живут в Лондоне".

В сентябре 2017 года, незадолго до принятия закона "О криминальных финансах", Forbes отобрал пятерых российских миллиардеров, владеющих значительными активами в Великобритании. В список издания попали Роман Абрамович, владелец "Челси" и особняка на Kensington Street Gardens, одного из самых дорогих домов мира (он входит в реестр "политически значимых персон", поскольку был председателем Думы Чукотского автономного округа); владелец Новолипецкого металлургического комбината Владимир Лисин, купивший в 2005 году замок в Шотландии (включен в реестр "PEP-ов" как бывший почетный консул Республики Сан-Марино в Российской Федерации); уже упомянутый Алишер Усманов ("политически значимой персоной" он признан из-за того, что возглавляет Международную федерацию фехтования); один из основателей "Альфа-Групп" Михаил Фридман, владелец особняка и 2 гектаров земли в Лондоне (в список "PEP-ов" включен как "друг Владислава Суркова, бывшего помощника президента России Владимира Путина"); крупный акционер "Альфа-Групп" Герман Хан, совладелец холдинговой компании LetterOne, некоторые подразделения которой зарегистрированы в Великобритании (в списке "PEP-ов" значился из-за своего председательства в Совете директоров ОАО "Нефтегазовая компания «Славнефть").

Под действие законов, направленных на борьбу с нелегально полученными капиталами, как считают опрошенные Радио Свобода эксперты, может попасть и Олег Дерипаска – его связь с вице-премьером правительства России Сергеем Приходько во всех красках была показана Настей-рыбкой, а размещением на Лондонской фондовой бирже акций холдинга Дерипаски EN+ в ноябре 2017 года даже интересовалась британская разведка Ми-6. "Спектакль жестов" Несмотря на все вышеперечисленное, Роман Борисович и Никита Кулаченков скептически относятся к перспективам жесткого "финансового" ответа Великобритании на отравление Сергея Скрипаля – и дело не только в том, что российским "политически значимым персонам" будет легко получить на родине документы, обосновывающие их траты в Великобритании (в конце концов, критерии, которые могут применяться к доказательствам россиянами легального происхождения своих средств в Великобритании могут быть изменены). "Пока мы увидели продолжение политического спектакля жестов, никаких серьезных мер не последовало, и, судя по реакции кабинета, не последует, – говорит Роман Борисович, – Я думаю, что эти заявления, на самом деле, делаются для активистов и политических кампаний, которые требуют этого. Это такой кивок в их сторону: да, мы работаем, мы думаем, мы будем – и так далее. Но никаких конкретных шагов с этой точки зрения не предпринимается. Если бы они были, то, наверное, правительство уже заявило бы об этом, потому что необходимый арсенал в его руках есть. Взять те же "Запросы о состоянии имущества неясного происхождения": если бы правительство хотело применить их по отношению к русским политикам или олигархам, они могли сделать это вчера. Почему это до сих пор не было сделано? Для меня самого это загадка. Все говорили, что у правительства Великобритании "нет никаких прав", что у них "связаны руки". Поэтому мы и боролись так за введение "запросов о состоянии имущества", за "закон Магнитского". Теперь у них просто нет оправдания не использовать эти меры. "Теперь у них просто нет оправдания не использовать эти меры" Все, конечно, указывают на влияние русских денег в английской экономике. Но что значит это влияние? В 2007 году это, действительно, были какие-то огромные деньги и капиталы, а на сегодняшний день экономические, торговые, инвестиционные отношения между двумя странами находятся на самом дне. Я удивлюсь, если в двусторонних инвестициях сейчас речь идет о суммах больше 6-7 миллиардов фунтов, хотя и это, в общем, значительная сумма для такой экономики, как экономика Великобритании. Возможно, такое поведение по отношению к русским как к одной нации будет неправильно истолковано, китайцами, индусами, арабами и так далее, которые владеют собственностью и ведут бизнес в Англии. И это покажет всем, что в один прекрасный день они тоже могут стать объектом "акта Магнитского" или ареста недвижимости".