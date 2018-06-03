Лондон расширяет расследование происхождения денег россиян

Национальное агентство Великобритании по борьбе с преступностью расширяет масштаб расследования в отношении россиян в Соединенном Королевстве и может заморозить их активы. Об этом пишет в воскресенье газета "Санди таймс", которая отмечает, что речь идет о "российских олигархах и мультимиллионерах, связанных с президентом Путиным". В их число входят 130 человек, которые могут столкнуться с тем, что их активы будут заморожены в результате борьбы британских властей с грязными деньгами.

"Санди таймс" сообщает об этом со ссылкой на руководителя подразделения агентства по борьбе с экономическими правонарушениями и преступлениями в киберпространстве Дональда Туна, команда которого изучает возможность введения в действие от 120 до 140 "Ордеров на богатство неустановленного происхождения".

Тун заявил, что деятельность его организации "сосредоточена на борьбе с коррумпированными элитами и их незаконно приобретенным богатством". Однако он заверил, что следователи агентства не определяют своих "целей по признаку гражданства".

Источник газеты в британском правительстве заявил газете, что часть лиц, которые попали в поле зрения Национального агентства по борьбе с преступностью, – это "россияне или люди, связанные с Россией". Введенный в Великобритании закон о криминальных финансах требует от подозреваемых в совершении тяжких преступлений объяснить происхождение их активов стоимостью более 50 000 фунтов стерлингов. По мнению чиновников, расследование происхождения денег бизнесменов связано с деятельностью режима президента России Владимира Путина после покушения на бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля в Солсбери.