Аспиранту Мифтахову вновь продлили срок задержания на 72 часа

Суд в Москве продлил на 72 часа срок задержания аспиранта мехмата МГУ Азата Мифтахова по делу о хулиганстве. Его подозревают в причастности к попытке поджога офиса "Единой России" в январе минувшего года. Тогда неизвестные разбили стекло и кинули в помещение дымовую шашку.

Расследовать это дело начали 31 января, но прервали из-за отсутствия реальных подозреваемых. Его возобновили 7 февраля уже этого года. Тогда же Мифтахова повторно задержали. Ему в тот день должны были избрать меру пресечения по делу об изготовлении бомбы, которое расследуют в подмосковной Балашихе, сообщает "Медиазона".

Адвокат Светлана Сидоркина рассказала "ОВД-Инфо", что по делу о хулиганстве Мифтахова опознал некий засекреченный свидетель в маске – из-за "выразительных бровей".

Мифтахов находится в руках правоохранительных органов с 1 февраля. Он пожаловался на пытки и избиения, а также пытался вскрыть себе вены. О пытках также рассказал один из задержанных вместе с Мифтаховым, которого предположительно вынудили дать показания на аспиранта.

Освободить Азата Мифтахова требуют учёные и правозащитники, которые выступили с открытым обращением к российским властям. Адвокаты требуют расследовать сообщения о пытках.