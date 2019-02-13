ООН расследует сообщения о пытках с участием россиян в ЦАР

ООН начала расследование сообщений о возможных пытках со стороны российских солдат или наёмников в Центральноафриканской Республике (ЦАР). Об этом сообщает агентство France Press со ссылкой на внутренний доклад ООН. Согласно документу, по меньшей мере один человек столкнулся с издевательствами со стороны россиян.

В докладе утверждается, что житель города Бамбари был задержан россиянами, которые пытали его в течение пяти дней. По данным ООН, мужчине порезали спину ножом и отрезали мизинец. Журналисты France Press сообщают, что видели фотографии шрамов и повреждённой руки местного жителя.

Предполагаемый пострадавший в разговоре с France Press сообщил, что его зовут Махамат Нур Мамаду. Он утверждает, что занимается торговлей на рынке. Мамаду рассказал журналистам о пытках и отметил, что опасается за свою жизнь.

По словам Мамаду, 11 января его задержали солдаты национальных вооружённых сил ЦАР. Это произошло после того, как несколько человек сообщили, что он причастен к повстанческой группировке "Селека".

Собеседник France Press рассказал, что его отвезли в здание городской администрации, где его допрашивали россияне. Затем его якобы увезли на российскую военную базу, где подвергли пыткам. Мамаду добавил, что на базе находился один переводчик из числа сотрудников национальных вооружённых сил.

По данным ООН, Мамаду освободили 15 января после вмешательства сил внутренней безопасности ЦАР.

France Press отмечает, что российское присутствие в ЦАР растёт с 2017 года. Тогда поддерживаемое ООН правительство обратилось за помощью в борьбе с повстанцами.

В августе прошлого года Россия и ЦАР заключили межправительственное соглашение о военном сотрудничестве. МИД России сообщал, что в начале 2018 года Москва безвозмездно отправила в ЦАР стрелковое оружие и боеприпасы, а также разместила там гражданских и военных инструкторов для подготовки местных военных.

Ранее СМИ писали, что в ЦАР действуют наёмники "частной военной компании Вагнера". По данным прессы, они обеспечивают защиту главы государства в обмен на доступ к природным ресурсам. В июле при попытке расследовать в ЦАР деятельность вагнеровцев в ЦАР погибли три российских журналиста – Орхан Джемаль, Александр Расторгуев и Кирилл Радченко.

Считается, что к деятельности "ЧВК Вагнера" имеет отношение российский бизнесмен Евгений Пригожин. СМИ называют его человеком из ближайшего окружения президента России Владимира Путина. Путин дружеские связи с Пригожиным отвергает.