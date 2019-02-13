Браудер осудил Лондон за отсутствие санкций по "акту Магнитского"

В отличие от других стран, принявших "акт Магнитского", только Великобритания не ввела санкции в отношении нарушителей прав человека в России. Об этом на слушаниях в Палате общин британского парламента заявил основатель фонда Hermitage Capital Уильям Браудер.

Великобритания приняла "поправки Магнитского" весной прошлого года. По словам бизнесмена, Лондон объяснил отказ применять санкции законодательством Евросоюза. Однако такие страны-члены ЕС, как Латвия, Литва и Эстония ввели ограничения для россиян, сообщил Браудер.

Бизнесмен также сказал, что некоторые члены парламента Великобритании лоббирует интересы россиян. Это является одной причин, указывающих на нежелание властей вводить санкции. В ходе заседания Браудер напомнил, что известный британский политик Грегори Баркер добился отмены санкций США в отношении нескольких компаний российского бизнесмена Олега Дерипаски.

Браудер также призвал Лондон координировать санкционную политику с США и Канадой.

"Акт Магнитского" был разработан в 2012 году в США. Документ определял круг лиц, причастных к гибели в следственном изоляторе юриста фонда Hermitage Capital Сергея Магнитского и вводил запрет на въезд в США и финансовые санкции в отношении ряда российских чиновников. В "список Магнитского" включили ответственных за нарушения прав человека. Позднее свой "акт Магнитского" приняла Канада и страны Балтии.

Великобритания приняла первую часть "акта Магнитского" в 2017 году. Документ касается заморозки активов тех, кто причастен нарушениям прав человека. Британская "поправка Магнитского" была включена в законопроект по борьбе с отмыванием денег после отравления в марте 2018 года бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери.

В декабре 2018 года Тверской суд Москвы заочно арестовал Браудера. Бизнесмена обвиняют в создании преступного сообщества для организации тяжких экономических преступлений. Ранее он уже был заочно осуждён в России. Сам Браудер утверждает, что его в России преследуют по политическим мотивам.