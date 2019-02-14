"Псковская губерния" не выйдет в срок после обыска в редакции

Очередной номер газеты "Псковская губерния" не выйдет в срок из-за того, что наканунево время обысков сотрудники правоохранительных органов изъяли жёсткий диск с компьютера, на котором версталось издание. Об этом "МБХ медиа" сообщил главный редактор газеты Денис Камалягин.
По словам Камалягина, он не может напрямую связывать этот обыск с делом об оправдании терроризма в отношении журналистки Светланы Прокопьевой, которая публиковалась в "Псковской губернии", но то, что нужны были и редакционные компьютеры, очевидно. Он также предположил, что действия правоохранителей могут быть связаны с позицией газеты, которая выступила в защиту Прокопьевой.
13 февраля сотрудники Следственного комитета России и Центра по противодействию экстремизму пришли с обыском в псковское отделение партии "Яблоко", находящееся в том же здании, что и редакция газеты "Псковская губерния". В постановлении на обыск говорилось, что он связан с уголовным делом о воспрепятствовании свободному осуществлению гражданином своих избирательных прав. Оно было возбуждено в сентябре 2018 года по факту распространенных псковским "Яблоком" листовок с призывом не участвовать в выборах губернатора 9 сентября.
Ранее в этот же день обыски проводились в редакции "Псковской ленты новостей". Ранее издание оштрафовали за расшифровку авторской программы журналистки Светланы Прокопьевой на "Эхе Москвы в Пскове".
Уголовное дело в отношении журналистки Светланы Прокопьевой было возбуждено в связи с её выступлением в начале ноября 2018 года в эфире радиостанции "Эхо Москвы в Пскове". Эфир был посвящён теракту возле здания управления ФСБ по Архангельской области. Прокопьева отметила, что государство "само воспитало" поколение граждан, которые борются с ним.
В её поддержку выступили журналисты, политики и общественные деятели. Депутат Псковского областного собрания от "Яблока" Лев Шлосберг назвал дело против Прокопьевой "политическим террором, целью которого является покушение на свободу слова".
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