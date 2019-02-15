Прямиком из прошлого. Ирина Лагунина – о превентивной агрессии

Вводить войска, захватывать, оккупировать, присваивать себе чужую территорию – всё это не приносит счастья сильному государству. И слабому тоже не приносит. В современном мире есть международное право, которое за такие действия наказывает – санкциями, порицанием, изоляцией, осуждением, исключением, презрением. Можно называть это как угодно, хоть приходом "вежливых людей", хоть "интернациональным долгом", но итог один: экономический спад, обесценивание национальной валюты, кризис, коллапс. Все это СССР ощутил на себе в полной мере с 1979 по 1989 год, пытаясь подчинить Афганистан социалистической идеологии.

Война в Афганистане во многом была знаковой. Она была первой официально заявленной, пропагандистски обустроенной превентивной войной. У этой войны были две публично оговоренные цели.

Первая . Помочь правительству Афганистана. Как раз в тот момент "братское правительство" окончательно погрязло в межфракционной, а также и межэтнической вражде между группами "хальк" (в основном пуштуны) и "парчам" (в основном национальные меньшинства – таджики и узбеки). Но при этом в Кабуле задумали ударными темпами провести социалистическую реформу сельского хозяйства, включая создание госхозов. Сопротивление, которое пришли подавлять советские солдаты, состояло изначально именно из крестьян, восставших против обобществления. Оказавшись на севере Афганистана, в городе Мазари-Шарифе, сразу после вывода из страны советских войск, я видела сваленную в огромную кучу продукцию завода азотных удобрений, которая разлагалась под солнцем и дождями. Часть нитратов вывозили в соседний Узбекистан, но далеко не все. А провинция Балх, кормившая до социалистического правления весь Афганистан и производившая знаменитый золотистый полупрозрачный изюм, отчаянно нуждалась в гуманитарной помощи.

Советский Союз не только ввел войска для усмирения крестьянства. Кремль сделал ставку на фракцию "парчам", то есть на национальные меньшинства. Таджик Бабрак Кармаль во главе государства своей политикой вызвал восстание пуштунских племен. Из 5 миллионов человек, покинувших страну за годы советской оккупации (а это почти треть населения страны), большинство были пуштунами. Сдвиг в этническом составе страны, который Михаил Горбачев пытался исправить в 1986 году, посадив на трон в Кабуле Мохаммада Наджибуллу, Афганистан ощущает до сих пор.

Война в Афганистане, похоже, ничему не научила Кремль

​ Вторая причина советского вторжения, однако, намного более примечательна: "Если не мы их, то они нас". "Если мы не войдем в Афганистан, то США разместят в этой стране направленные против СССР "Першинги". Эту логику превентивной агрессии в декабре 1989 года осудил Первый съезд народных депутатов СССР. Теперь ровно такие же утверждения звучат в Государственной думе, которая собиралась обелить прошлое и дать "справедливую оценку" советскому вторжению в Афганистан. А председатель Госдумы Вячеслав Володин призывает "почтить память тех, кто сложил свои головы, защищая интересы нашей страны". Почтить память погибших советских солдат, брошенных в бессмысленную войну, бесспорно, надо. Но разве жизнь не доказала, что с интересами страны их жертва, увы, никак не была связана?

На самом деле даже странно, что январское предложение комитета Госдумы по обороне – пересмотреть исторические оценки и больше не осуждать ввод войск – вызвало столько критики. Война в Афганистане, похоже, ничему не научила Кремль. Логика "если не мы их, то они нас" торжествует последние 11 лет. Именно такой логикой руководствовался Кремль, ввязываясь в "пятидневную войну" в Грузии в 2008 году, организовав конфликт на востоке Украины в 2014-м: "Если мы не войдем, то войдут войска НАТО".

Концепция превентивного захвата пришла в российскую политику прямиком из советского прошлого. "Вежливые люди" на свет родились не в 2014-м, а в 1979-м. И вежливые руководители, вежливо проводящие захват, – тоже. Афганская война обросла огромным количеством удобных для кремлёвской власти романтических легенд, афганскую войну приспособили к сегодняшнему дню. Напомню, что в Афганистане в качестве реакции на теракт 11 сентября 2001 года оказались и американские военные: не по своей воле, а в ответ на агрессию. Ничего, кроме некоторого улучшения ситуации и относительной стабильности в регионе центральноазиатским странам, как и России, американское присутствие в Афганистане не принесло. Посмотрим, кто будет пресекать поток наркотиков из Афганистана после вывода оттуда американских войск.

Когда-то, работая в журнале "Новое время", я получила письмо, которое помню и 30 лет спустя. "У меня оба сына погибли в Афганистане, – писала мать советских солдат. – Но если бы у меня был третий сын, я бы без колебаний отправила его туда вновь, защищать нашу страну". Я так до сих пор и не смогла понять эту женщину.

Ирина Лагунина – международный обозреватель Радио Свобода

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