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США призвали Россию прекратить преследование Свидетелей Иеговы

Свидетели Иеговы на воскресном конгрессе (молебен)

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США подвергли резкой критике недавний приговор российского суда, вынесенный члену религиозной организации Свидетели Иеговы,гражданину Дании Деннису Кристенсену. Об этом говорится в заявлении временного поверенного миссии США при Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Гарри Кэмиена.

"Все более частая практика России по юридическому преследованию членов религиозных групп якобы за "экстремизм" или "терроризм" противоречит международным обязательствам Москвы и не соответствует конституции самой Российской Федерации, говорится в заявлении. Свидетели Иеговы известны во все мире тем, что "мирно исповедуют свою религию". Однако в 2017 году Верховный суд России объявил их "экстремистской организацией" . С тех пор не менее 100 свидетелей Иеговы подверглись в России уголовному преследованию исключительно за мирное отправление религиозных обрядов, десятки из них арестованы, отмечается в документе.

По словам Кэмиена, дело Кристенсена заставляет задуматься о том, какая судьба уготована другим свидетелям Иеговы, попавшим под следствие в России.

Представитель США при ОБСЕ призвал Москву немедленно освободить всех арестованных свидетелей Иеговы, включая уже осужденного Кристенсена, закрыть уголовные дела против них и остановить конфискацию имущества религиозной организации.

В начале февраля суд в Орле приговорил гражданина Дании Денниса Кристенсена к шести годам лишения свободы. Его признали виновным в экстремизме из-за участия в местной общине Свидетелей Иеговы.

В декабре 2018 года Владимир Путин на встрече с членами президентского Совета по правам человека назвал признание Свидетелей Иеговы экстремистами "чушью". Он отметил, что власть должна одинаково относиться к представителям всех религий и не зачислять их в "какие‑то там деструктивные организации".

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