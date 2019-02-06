В Орле подданный Дании осуждён на 6 лет по делу Свидетелей Иеговы

В Орле подданного Дании Денниса Кристенсена приговорили к шести годам лишения свободы. Его признали виновным в экстремизме из-за участия в местной общине Свидетелей Иеговы.

В Европейской ассоциации Свидетелей Иеговы выразили глубокое сожаление и озабоченность в связи с решением российского суда. "Жаль, что чтение Библии, проповеди и благочестивый образ жизни вновь являются в России преступлением", – заявил представитель организации.

Обвинение требовало назначить Кристенсену шесть с половиной лет. Ему вменяют в вину организацию деятельности организации, признанной судом экстремистской. По версии следствия, Кристенсен распоряжался имуществом общины Свидетелей Иеговы, организовывал сбор денег и распространял религиозную литературу, чтобы привлечь новых сторонников. Общая сумма денег, собранных Кристенсеном, составила 64 тысячи рублей.

Деннис Кристенсен рассказывал, что сотрудники Федеральной службы безопасности уговаривали его полностью признать вину в экстремизме, обещая взамен вдвое сократить срок заключения. По словам датчанина, когда он отказался, сотрудник ФСБ Михаил Поляков пообещал ему максимальное наказание – 10 лет колонии.