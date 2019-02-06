В Орле подданный Дании осуждён на 6 лет по делу Свидетелей Иеговы

В Орле подданного Дании Денниса Кристенсена приговорили к шести годам лишения свободы. Его признали виновным в экстремизме из-за участия в местной общине Свидетелей Иеговы.
- В Европейской ассоциации Свидетелей Иеговы выразили глубокое сожаление и озабоченность в связи с решением российского суда. "Жаль, что чтение Библии, проповеди и благочестивый образ жизни вновь являются в России преступлением", – заявил представитель организации.
Обвинение требовало назначить Кристенсену шесть с половиной лет. Ему вменяют в вину организацию деятельности организации, признанной судом экстремистской. По версии следствия, Кристенсен распоряжался имуществом общины Свидетелей Иеговы, организовывал сбор денег и распространял религиозную литературу, чтобы привлечь новых сторонников. Общая сумма денег, собранных Кристенсеном, составила 64 тысячи рублей.
Деннис Кристенсен рассказывал, что сотрудники Федеральной службы безопасности уговаривали его полностью признать вину в экстремизме, обещая взамен вдвое сократить срок заключения. По словам датчанина, когда он отказался, сотрудник ФСБ Михаил Поляков пообещал ему максимальное наказание – 10 лет колонии.
- В 2017 году Верховный суд России признал религиозную организацию Свидетели Иеговы экстремистской. При этом, как отмечал правозащитный центр "Мемориал", в решении суда "не приведено ни одного факта нарушения верующими общественного порядка, проявления агрессии или насилия с их стороны, а также свидетельств, что их деятельность угрожала безопасности Российской Федерации".
- В международных инстанциях правительство России неоднократно заявляло, что решения российских судов о ликвидации и запрете организаций Свидетелей Иеговы "не содержат ограничения или запрета исповедовать индивидуально вышеуказанное учение". Тем не менее, со времени запрета в России более 60 последователей учения подверглись уголовному преследованию. Почти всех арестованных обвиняют по статье "Организация деятельности экстремистской организации". За 2018 год российские власти провели в квартирах и домах, где проживают члены Свидетелей Иеговы, 269 обысков.
- В декабре 2018 года Владимир Путин на встрече с членами президентского Совета по правам человека назвал признание Свидетелей Иеговы экстремистами "чушью". Он отметил, что власть должна одинаково относиться к представителям всех религий и не зачислять их в "какие‑то там деструктивные организации". "Свидетели Иеговы тоже христиане, за что их преследовать, я тоже не очень понимаю", – заявил тогда президент России.
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