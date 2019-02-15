Активистка "Открытой России" получила 30 часов работ за пикет

В Казани суд назначил активистке "Открытой России" Гульназ Равиловой 30 часов обязательных работ за пикет в день Конституции.

Равилову признали виновной в организации акции без подачи уведомления, а именно — пикета "Хватит класть болт на нашу Конституцию" возле приемной "Единой России" в Казани 12 декабря. Защита намерена обжаловать решение суда.

В полицейском протоколе говорится, что активисты — Гульназ Равилова и Дмитрий Егоров — использовали "конструкцию в виде увеличенного макета обложки Конституции, на которой располагалась увеличенная картонная фигура в виде гаечного болта". Егоров за этот пикет получил 12 суток административного ареста.

Вчера Равилову задержали сотрудники Центра по противодействию экстремизму и отвезли в отделение полиции.

В начале февраля Гульназ Равилова рассказала, что сотрудники Центра "Э" приходили домой к её родителям и угрожали завести на их дочь уголовное дело. По словам Равиловой, полицейские требовали от неё выйти из оппозиционного движения. Родителей активистки вызвали в полицию, где им показывали материалы, которые якобы готовятся для возбуждения уголовного дела. Им поставили условие, что если их дочь напишет заявление в Москву о выходе из "британской организации" и даст комментарии некой пресс-службе, то сотрудники "всё забудут, как страшный сон".

В конце января суд Ростова-на-Дону отправил на два месяца под домашний арест Анастасию Шевченко, члена федерального совета движения "Открытая Россия". Её арестовали по подозрению в участии в деятельности организации, признанной на территории страны нежелательной. Уголовное дело по этой статье возбуждено в России впервые.