В Казани задержали активистку, рассказавшую об угрозах Центра "Э"

В Казани задержали активистку "Открытой России" Гульназ Равилову, которая ранее жаловалась на угрозы со стороны правоохранительных органов. Об этом правозащитному порталу "ОВД-Инфо" рассказал координатор местного отделения движения Дмитрий Егоров.

Равилову задержали у выхода из её дома и увезли в отдел полиции "Вишневский". Причина задержания пока неизвестна.

В начале февраля Гульназ Равилова рассказала, что сотрудники Центра по противодействию экстремизму (Центр "Э") приходили домой к её родителям и угрожали завести на их дочь уголовное дело.