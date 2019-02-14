В Казани задержали активистку, рассказавшую об угрозах Центра "Э"

В Казани задержали активистку "Открытой России" Гульназ Равилову, которая ранее жаловалась на угрозы со стороны правоохранительных органов. Об этом правозащитному порталу "ОВД-Инфо" рассказал координатор местного отделения движения Дмитрий Егоров.
Равилову задержали у выхода из её дома и увезли в отдел полиции "Вишневский". Причина задержания пока неизвестна.
В начале февраля Гульназ Равилова рассказала, что сотрудники Центра по противодействию экстремизму (Центр "Э") приходили домой к её родителям и угрожали завести на их дочь уголовное дело.
- По словам Равиловой, полицейские требовали от неё выйти из оппозиционного движения. Родителей активистки вызвали в полицию, где им показывали материалы, которые якобы готовятся для возбуждения уголовного дела. Им поставили условие, что если их дочь напишет заявление в Москву о выходе из "британской организации" и даст комментарии некой пресс-службе, то сотрудники "всё забудут, как страшный сон".
- 21 января сотрудники полиции пришли с обыском к другой активистке "Открытой России" в Казани Эльзе Нисанбековой. Это было связано с делом Анастасии Шевченко, которая стала первой обвиняемой по уголовному делу о сотрудничестве с нежелательной организацией.
- В России признана "нежелательной" деятельность 15 организаций. За сотрудничество с ними предусмотрена административная и уголовная ответственность. В их числе "Национальный фонд в поддержку демократии", "Американо-российский фонд по экономическому и правовому развитию", "Институт Открытое Общество", а также зарегистрированные в Великобритании и связанные с Михаилом Ходорковским структуры Open Russia Civic Movement и OR (Otkrytaya Rossia).
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