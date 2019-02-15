Известного "знатока" Александра Друзя и телевизионного менеджера Илью Бера отстранили на неопределённый срок от участия в телешоу "Что? Где? Когда?" и "Кто хочет стать миллионером?" после недавнего обмена обвинениями в мошенничестве. Об этом в пятницу сообщили в пресс-службе российского Первого канала.

"Сложившаяся ситуация подвела вещателя, программу, всех, кто на ней работает", – заявили представители телеканала. Они также подчеркнули, что программе "Что? Где? Когда?" нанесён репутационный ущерб.

Исход игры "Кто хочет стать миллионером?" с участием Александра Друзя аннулирован, денежный выигрыш выплачен не будет, заявили в пресс-службе Первого канала со ссылкой на компанию "Красный квадрат", которая производит телешоу.

"На Первом канале считают неэтичным и недопустимым поступок Ильи Бера и Александра Друзя, которые осознанно сделали заложниками своих подозрений в отношении друг друга зрителей и десятки своих же коллег-телевизионщиков" - говорится в пресс-релизе Первого канала.