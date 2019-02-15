Известного "знатока" Александра Друзя и телевизионного менеджера Илью Бера отстранили на неопределённый срок от участия в телешоу "Что? Где? Когда?" и "Кто хочет стать миллионером?" после недавнего обмена обвинениями в мошенничестве. Об этом в пятницу сообщили в пресс-службе российского Первого канала.
"Сложившаяся ситуация подвела вещателя, программу, всех, кто на ней работает", – заявили представители телеканала. Они также подчеркнули, что программе "Что? Где? Когда?" нанесён репутационный ущерб.
Исход игры "Кто хочет стать миллионером?" с участием Александра Друзя аннулирован, денежный выигрыш выплачен не будет, заявили в пресс-службе Первого канала со ссылкой на компанию "Красный квадрат", которая производит телешоу.
"На Первом канале считают неэтичным и недопустимым поступок Ильи Бера и Александра Друзя, которые осознанно сделали заложниками своих подозрений в отношении друг друга зрителей и десятки своих же коллег-телевизионщиков" - говорится в пресс-релизе Первого канала.
- 2 февраля главный редактор развлекательного телешоу "Кто хочет стать миллионером?" Илья Бер обвинил Александра Друзя в попытке подкупа, выложив в сеть расшифровку телефонных разговоров со "знатоком". Исходя из неё, перед записью выпуска "Кто хочет стать миллионером?" в ноябре 2018 года Друзь попросил Бера выдать ему ответы на вопросы в обмен на долю от выигрыша в три миллиона рублей.
- Бер утверждает, что продиктовал Друзю ответы на четыре из 15 вопросов, чтобы доказать факт мошенничества. Он обвинил "знатока" в неэтичном поведении и предложил отстранить его от организации турниров "Что? Где? Когда?" и участия в игре.
- Друзь признал факт разговора с Бером, однако отверг обвинения в мошенничестве и заявил, что сделку с вопросами за деньги ему предложил сам Бер. "Знаток" утверждает, что решил посмотреть, "насколько далеко может пойти этот человек" и, когда тот начал обсуждать детали, "старательно ему подыграл". Во время игры Друзь правильно ответил на вопросы, ответы на которые передал ему Бер, но не ответил на последний, пятнадцатый, вопрос и выиграл не 3 миллиона, а только 200 тысяч рублей. Друзь утверждает, что знал ответ и на этот вопрос, но нарочно не стал отвечать.
- Генеральный директор Первого канала Константин Эрнст не исключил, что между Бером и Друзем существует личный конфликт. Он отметил, что это "первый такой случай в игре "Кто хочет стать миллионером?".
- Обвинения в адрес известного "знатока", "магистра" "Что? Где? Когда?" вызвали живую реакцию в социальных сетях.
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