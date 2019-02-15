В Югре задержаны несколько последователей "Свидетелей Иеговы"

В Сургуте и Лянторе в пятницу полиция задержала несколько последователей "Свидетелей Иеговы". По данным сообщества в Facebook "Свидетели Иеговы в России", обыски в квартирах прошли сегодня рано утром. 15 человек, которых подозревают в участии в экстремистской деятельности, задержали и доставили в следственные органы.
В Следственном комитете региона заявили о возбуждении уголовного дела на последователей религии. Не уточнив сколько человек в нём фигурируют. Кроме того, у местных жителей изъяли запрещённую литературу, технику и мобильные телефоны. По версии следствия, члены организации пропагандировали своё учение, проводили собрания и проповедовали превосходство над верующими других религий. В ближайшее время им будут предъявлены обвинения и решён вопрос об избрании меры пресечения.
По данным правозащитного центра "Мемориал", с апреля прошлого года в России около 40 сторонников религиозной организации подвергли уголовному преследованию. В августе правозащитный центр "Мемориал" признал политзаключенными 29 сторонников религиозной организации "Свидетели Иеговы", обвиняемых в экстремизме, и призвал немедленно их освободить.
- 20 апреля 2017 года Верховный суд России вынес решение о признании Управленческого центра "Свидетелей Иеговы" экстремистской организацией. 29 из них избрана мера пресечения, связанная с ограничением свободы: 23 человека находятся в СИЗО, остальные – под домашним арестом.
- Большинство из арестованных обвинили в организации деятельности религиозной организации, которую было решено ликвидировать "в связи с осуществлением экстремистской деятельности".
- "Мемориал" отдельно отмечает, что в решении Верховного суда "не приведено ни одного факта нарушения верующими общественного порядка, проявления агрессии или насилия с их стороны, свидетельств, что их деятельность угрожала безопасности Российской Федерации".
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