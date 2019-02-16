Власти Петербурга не согласовали марш памяти Немцова

Власти Санкт-Петербурга не согласовали ни один из маршрутов, предложенных организаторами марша памяти Бориса Немцова. Об этом сообщает Телеграм-канал "Протестный Петербург". Председатель "Открытой России" Андрей Пивоваров заявил, что решение Смольного будет обжаловано, а сам марш состоится в любом случае.

До акции, которая намечена на 24 февраля, осталось больше недели. В прошлом году городские власти запретили марш памяти Немцова, сославшись на "иные, ранее согласованные культурно-массовые мероприятия". Позднее в Смольном все же разрешили провести 25 февраля митинг на площади Ленина у Финляндского вокзала.

По окончании митинга некоторые его участники отправились к Соловецкому камню и установили там портрет Немцова, возложили цветы и зажгли свечи.

В этом году акции, приуроченные к четвёртой годовщине убийства оппозиционного политика, уже не согласовали в Кирове и Владивостоке.

В Москве "Марш памяти Немцова" провести разрешили, но власти не сразу согласовали маршрут, предложив его сократить.