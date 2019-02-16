Власти Петербурга не согласовали марш памяти Немцова

Власти Санкт-Петербурга не согласовали ни один из маршрутов, предложенных организаторами марша памяти Бориса Немцова. Об этом сообщает Телеграм-канал "Протестный Петербург". Председатель "Открытой России" Андрей Пивоваров заявил, что решение Смольного будет обжаловано, а сам марш состоится в любом случае.
До акции, которая намечена на 24 февраля, осталось больше недели. В прошлом году городские власти запретили марш памяти Немцова, сославшись на "иные, ранее согласованные культурно-массовые мероприятия". Позднее в Смольном все же разрешили провести 25 февраля митинг на площади Ленина у Финляндского вокзала.
По окончании митинга некоторые его участники отправились к Соловецкому камню и установили там портрет Немцова, возложили цветы и зажгли свечи.
В этом году акции, приуроченные к четвёртой годовщине убийства оппозиционного политика, уже не согласовали в Кирове и Владивостоке.
В Москве "Марш памяти Немцова" провести разрешили, но власти не сразу согласовали маршрут, предложив его сократить.
- Борис Немцов был убит 27 февраля 2015 года на Большом Москворецком мосту в центре Москвы. В июле 2017 года суд признал исполнителем убийства бывшего заместителя командира чеченского батальона "Север" Заура Дадаева. Его приговорили к 20 годам колонии строгого режима. Соучастниками преступления были признаны ещё четверо уроженцев Чечни, получившие от 11 до 19 лет лишения свободы.
- Близкие и родные Немцова считают убийство не раскрытым и подозревают в его организации ближайшее окружение президента России Владимира Путина и главы Чечни Рамзана Кадырова. Следственный комитет продолжает поиск неустановленного заказчика преступления. Дело в отношении него выделено в отдельное производство.
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