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Мюнхен: наступает новая эпоха соперничества США, Китая и России

Зал, где проводилась конференция по безопасности, Мюнхен, 16 февраля 2019

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В последний день Мюнхенской конференции по безопасности участники уделили главное внимание ситуации на Ближнем Востоке, путям решения конфликта в Сирии. Перед началом конференции организаторы называли её чуть ли не самой важной и предупредили, что мир вступает в новую эпоху. В этой эпохе тон будет задавать глобальное соперничество трёх государств – США, Китая и России.

В эти выходные в Мюнхене собрались три десятка глав государств и правительств, сотни министров, экспертов и отставных политиков. По большинству вопросов мировой безопасности дискуссии лишь подтвердили опасения организаторов конференции: среди ключевых мировых лидеров согласия мало.


Одной из центральных тем обсуждения оставалась Россия, её политика. Все эти дни на Москву сыпалось немало острой критики. Впрочем, основной вывод большинства выступавших: как бы ни развивались события, Западу необходимо поддерживать диалог с Россией.

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