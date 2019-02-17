Мюнхен: наступает новая эпоха соперничества США, Китая и России

В последний день Мюнхенской конференции по безопасности участники уделили главное внимание ситуации на Ближнем Востоке, путям решения конфликта в Сирии. Перед началом конференции организаторы называли её чуть ли не самой важной и предупредили, что мир вступает в новую эпоху. В этой эпохе тон будет задавать глобальное соперничество трёх государств – США, Китая и России.



В эти выходные в Мюнхене собрались три десятка глав государств и правительств, сотни министров, экспертов и отставных политиков. По большинству вопросов мировой безопасности дискуссии лишь подтвердили опасения организаторов конференции: среди ключевых мировых лидеров согласия мало.



Одной из центральных тем обсуждения оставалась Россия, её политика. Все эти дни на Москву сыпалось немало острой критики. Впрочем, основной вывод большинства выступавших: как бы ни развивались события, Западу необходимо поддерживать диалог с Россией.