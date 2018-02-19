Почему Путин не поехал в Мюнхен?

Советник президента США по национальной безопасности Герберт Макмастер считает "неопровержимыми" выдвинутые накануне в Соединенных Штатах обвинения в адрес российских граждан во вмешательстве в выборы президента США 2016 года. Об этом он заявил в субботу в Мюнхене на международной конференции по безопасности.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров, выступивший в Мюнхене перед Макмастером, заявил об обвинении: "Пока мы не увидим фактов, все остальное будет трепотней". Представитель МИД России Мария Захарова ранее выразила удивление обвинением, написав, что 13 российских граждан, которых ФБР подозревает во вмешательстве в президентскую кампанию, вряд ли могли оказать на нее хоть какое-то влияние. Выступая в Мюнхене, Лавров также назвал "мифом" заявления о "глобальной российской угрозе", с которыми накануне там же выступил президент Украины Петр Порошенко.

Прогресс в переговорах о размещении в зоне конфликта на востоке Украины международных миротворцев пока недостаточный. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг по итогам переговоров с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым в Мюнхене.

Накануне там же в Мюнхене, где проходит международная конференция по безопасности, тему миротворцев обсудили главы МИД России и Украины Сергей Лавров и Павел Климкин. По словам Климкина, ни о чем договориться не удалось.

На конференции выступил и специальный посланник президента США по Украине Курт Волкер. По его словам, если Россия хочет разрешения конфликта в Донбассе, который продолжается уже почти 4 года, она должна вывести свои силы с украинской территории. В Донбасс должны быть введены международные миротворческие силы, которые обеспечат там безопасность и выполнение политических пунктов Минских соглашений об урегулировании конфликта. Волкер подчеркнул, что если российские военные не покинут Донбасс, о вводе миротворцев говорить будет нельзя. В Москве отрицают, что на территории Украины есть российские военные.

Ранее глава МИД Германии Зигмар Габриэль после встречи с Лавровым в Мюнхене заявил, что после ввода миротворцев можно будет начать поэтапную отмену санкций против России.

Встреча в так называемом "Нормандском формате" – с участием глав МИД России, Украины, Германии и Франции, – которую планировалось провести в Мюнхене, была отменена.

Последний день работы Мюнхенской конференции по безопасности был почти полностью посвящен ситуации на Ближнем Востоке. Американские сенаторы пытались заверить европейцев, что с приходом новой администрации основы трансатлантического сотрудничества останутся неизменными.

Премьер-министр Израиля выступая в воскресенье, 18 февраля, продемонстрировал привезенные им обломки иранского беспилотника. Дрон был запущен в начале месяца с территории Сирии и сбит Израилем, подчеркнул Биньямин Нетаньяху.

Во время выступления Нетаньяху в Банкетном зале гостиницы "Баварский двор" было ощущение приближающейся новой войны, отмечает "Немецкая волна". Нетаньяху угрожал Ирану, обвиняя его в желании изменить статус-кво на Ближнем Востоке, используя при этом Сирию как плацдарм. Глава правительства Израиля дал понять, что его страна готова к широкому применению силы.

Итоги 54-й международной конференции по безопасности в Мюнхене обсуждают политологи Владислав Белов, Григорий Трофимчук, корреспондент телеканала "Настоящее время" на конференции в Мюнхене Владимир Рунец.

Ведущий - Владимир Кара - Мурза - старший.