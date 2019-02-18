Суд оштрафовал на 500 рублей редактора сайта "Руси сидящей"

Мировой суд в Москве оштрафовал на 500 рублей журналиста Светлану Осипову. Ее признали виновной в неисполнении распоряжения судьи или судебного пристава.

Осипову, которая является внештатным корреспондентом Радио Свобода и редактором сайта "Руси сидящей", задержали 1 февраля в Хорошевском суде Москвы. Поводом стала фотография, которую она сделала на телефон в коридоре суда, и отказалась ее удалять.

18 февраля на заседании по этому административному делу Осипова вину не признала. Она заявила, что ее действия были законны: она снимала в коридоре суда, а не во время заседания, для чего действительно нужно разрешение председательствующего судьи. В ходе заседания были допрошены приставы, которые задерживали Осипову 1 февраля. По их словам, журналист продолжала фотосъемку, несмотря на их предупреждения и нарушила внутренние правила суда.

Осипова и ее адвокаты намерены обжаловать решение мирового судьи.

1 февраля в Хорошевском суде рассматривался иск, который к фонду помощь заключенным и их семьям "Русь сидящая" и движению "За права человека" подала бывшая заключенная мордовской исправительной колонии №2 Инга Кривицкая. Она требует компенсацию в 2 миллиона рублей за слова правозащитников о пытках в колонии.