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Суд оштрафовал на 500 рублей редактора сайта "Руси сидящей"

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Мировой суд в Москве оштрафовал на 500 рублей журналиста Светлану Осипову. Ее признали виновной в неисполнении распоряжения судьи или судебного пристава.

Осипову, которая является внештатным корреспондентом Радио Свобода и редактором сайта "Руси сидящей", задержали 1 февраля в Хорошевском суде Москвы. Поводом стала фотография, которую она сделала на телефон в коридоре суда, и отказалась ее удалять.

18 февраля на заседании по этому административному делу Осипова вину не признала. Она заявила, что ее действия были законны: она снимала в коридоре суда, а не во время заседания, для чего действительно нужно разрешение председательствующего судьи. В ходе заседания были допрошены приставы, которые задерживали Осипову 1 февраля. По их словам, журналист продолжала фотосъемку, несмотря на их предупреждения и нарушила внутренние правила суда.

Осипова и ее адвокаты намерены обжаловать решение мирового судьи.

Суд оштрафовал московского журналиста на 500 рублей
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Суд оштрафовал московского журналиста на 500 рублей

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1 февраля в Хорошевском суде рассматривался иск, который к фонду помощь заключенным и их семьям "Русь сидящая" и движению "За права человека" подала бывшая заключенная мордовской исправительной колонии №2 Инга Кривицкая. Она требует компенсацию в 2 миллиона рублей за слова правозащитников о пытках в колонии.

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