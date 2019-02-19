Минэкономразвития оценило ущерб от санкций в 2018 году в $6,3 млрд

Ущерб России от торговых ограничений со стороны других стран в 2018 году составил 6,3 миллиарда долларов. Об этом сообщается на сайте министерства экономического развития.

Всего в отношении России введено 159 ограничительных мер 62 странами. Рекордсменом по количеству ограничений стал Евросоюз (25). Он же, по оценкам Минэкономразвития, нанёс и самый большой ущерб – почти два с половиной миллиарда долларов. На втором месте по количеству ограничений – Украина (22 меры и 775 миллиона долларов ущерба). Со стороны США действует девять мер, ущерб от которых составил 1,2 миллиарда долларов.

Больше всего от ограничительных мер пострадали такие отрасли российской экономики, как металлургия, сельское хозяйство и химическая промышленность.

Страны Запада ввели санкции в отношении России после аннексии Крыма в 2014 году и за поддержку военного конфликта на востоке Украины. С тех пор они неоднократно продлевались и расширялись. Накануне глава внешнеполитического ведомства ЕС Фредерика Могерини заявила, что Евросоюз уже в течение двух недель может ввести новые санкции в отношении России за агрессию в Азовском море. Новые санкции в отношении России подготовили и США. Законопроект был внесён в Конгресс 13 февраля. Ограничения касаются вероятного вмешательства Москвы в выборы в других странах, а также в связи с ситуацией на Украине.