Какой мультик покажет Путин, или Россия накануне Послания

Почему именно накануне президентского Послания решили огласить миллиардные цифры ущерба, которые Россия несет от западных санкций? Действительно ли Путину сдвинули даты послания, чтобы попытаться поднять рейтинг власти? Какие обещания он может дать стране, чтобы остановить падение показателей доверия? Обсуждают экс-кандидат в президенты РФ Павел Грудинин, политик Николай Рыбаков и политолог Сергей Марков. Ведущая Елена Рыковцева.

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