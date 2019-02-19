Экс-глава Тюменской думы осуждён условно за ДТП с двумя погибшими

Тюменский суд приговорил бывшего спикера городской думы Дмитрия Еремеева к трём годам условно за ДТП с двумя погибшими, в котором он был признан виновным.

При этом во время последнего слова Еремеев заявил, что "на судью оказывалось общественное давление", а широкий резонанс вокруг его аварии связан исключительно с тем, что он был спикером тюменской гордумы.

Авария с участием Еремеева произошла в ночь на 25 июня прошлого года. Автомобиль Toyota Land Cruiser, которым управлял спикер Гордумы, выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем Toyota Avensis. В результате водитель и пассажир второй машины погибли.

Следствие пришло к выводу, что чиновник начал обгон, не убедившись в его безопасности. В отношении Еремеева возбудили уголовное дело по статье "нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц".

В сентябре прошлого года Тюменский районный суд прекратил дело по ходатайству прокуратуры. Виновник ДТП был оштрафован на 160 тысяч рублей и даже сохранил за собой водительские права.

Мотивировано это было тем, что статья "нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц" предполагает, что обвиняемый, впервые совершивший подобное преступление, может избежать уголовной ответственности "в связи с примирением с потерпевшими". Мать погибшего водителя тогда заявила, что претензий к Еремееву не имеет. По данным издания Znak.com, обвиняемый выплатил ей 3 миллиона рублей при официально задекларированном ежегодном доходе в 2 миллиона 946 тысяч рублей. Родственники погибшего пассажира, также признанные потерпевшими, на суд вовсе не пришли.

Однако спустя месяц дело в отношении Еремеева вернули в Следственный комитет для дальнейшего расследования. Причём об этом ходатайствовала та же региональная прокуратура, которая ранее просила дело прекратить. Штраф в 160 тысяч рублей был также отменён Тюменским областным судом.