Проекты RT заблокировали из-за нераскрытия данных

Причиной блокировки в Facebook страниц проекта In the Now, принадлежащего прокремлевскому телеканалу RT, стало нераскрытие данных о материнской компании. Об этом соцсеть рассказала российским информационным агентствам.

В Facebook пояснили, что компания запускает обновление для страниц с большой аудиторией. Обновление позволит отображать информацию о странах, из которых управляются страницы. Новая функция пока доступна не для всех. Соцсеть обратится к администраторам учётных записей с просьбой раскрыть принадлежность к материнской компании. После раскрытия данных проекты будут разблокированы.

Накануне телеканал CNN сообщил, что причиной блокировки видеопроекта RT могло стать сокрытие информации о связях аккаунтов с Россией и получении средств из российского бюджета.

Заблокированные проекты принадлежали базирующейся в Германии компании Maffick Media. 51 процент акций этой компании принадлежит RT. Заблокированные аккаунты занимались главным образом распространением видео. In the Now – имел в Facebook несколько миллионов подписчиков и миллионы просмотров видео.

Телеканал RT в своём телеграм-канале назвал случившееся "очередным доказательством, что CNN и Facebook теперь действуют тупо как цензура Госдепа".