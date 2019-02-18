Facebook заблокировал несколько проектов RT. Они не раскрыли связи с РФ

Социальная сеть Facebook заблокировала несколько англоязычных аккаунтов, связанных с российским медиапроектом RT. Это произошло после публикации CNN о том, что эти аккаунты скрывали свою связь с Россией, в частности получение средств из российского бюджета.
Проекты принадлежали базирующейся в Германии компании Maffick Media. Она специализируется на производстве вирусных видео для распространения в соцсетях. При этом 51-процентная доля в этой компании принадлежит RT. Заблокированные аккаунты занимались главным образом распространением видео. Один из них - In the now - имел на Facebook несколько миллионов подписчиков и миллионы просмотров видео. Другие заблокированные проекты - Soapbox, Back Then и Waste-Ed.
По данным CNN, проекты RT были нацелены главным образом на молодых жителей США, так называемых "миллениалов". Во многих видео содержалась критика политики США главным образом с левых позиций.
О блокировке аккаунтов стало известно в субботу. “Люди, которые заходят на эти страницы, не должны быть введены в заблуждение относительно того, кто стоит за ними" - цитирует CNN заявление представителя Facebook. Компания подчеркнула, что доступ к аккаунтам может быть вновь открыт, если они укажут свою связь с Россией.
В то же время, правила пользования Facebook прямо не предписывают раскрытия источника финансирования тех или иных страниц. Компания Maffick в своём заявлении признаёт, что, "подобно NPR, PBS, BBC, DW, CBC, AJ+ и множеству других медиакомпаний", частично финансируется правительством", и в то же время утверждает, что не нарушала правила Facebook и не распространяла "фальшивые новости". Решение соцсети о блокировке аккаунтов в заявлении названо проявлением "цензуры" и "маккартизма". Ранее представитель компании Maffick сказал CNN, что не указывать источники финансирования - это "стандартная бизнес-практика", поскольку "аудитория в целом не интересуется подобными вещами".
Сам телеканал RT в своём телеграм-канале RT на русском назвал случившееся "очередным доказательством, что CNN и Facebook теперь действуют тупо как цензура Госдепа".
- Facebook в последнее время подвергался критике в Конгрессе США за недостаточную, по мнению законодателей, борьбу с распространением так называемых fake news. Участие так называемой российской "фабрики троллей" в агитации перед выборами в США в 2016 году посредством Facebook трактуется многими как один из элементов российского вмешательства в выборы.
- Facebook изменил правила публикации политической рекламы, а также периодически блокирует аккаунты, которые могут иметь отношение к "фабриками троллей".
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