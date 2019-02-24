Оргазм для робота. Эфир в 21:05

Социологи и демографы бьют тревогу: молодежь все позже и все реже занимается традиционным телесным сексом, заменяя его цифровыми технологиями. Что это значит для общества, семьи, воспроизводства населения и в целом для культуры? Останется ли в мире будущего место для теплого лампового секса?
Гости программы журналист Дарья Варламова и доцент школы философии ВШЭ Александр Павлов. Эфир в 21:05.
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