Оргазм для робота. Эфир в 21:05

Социологи и демографы бьют тревогу: молодежь все позже и все реже занимается традиционным телесным сексом, заменяя его цифровыми технологиями. Что это значит для общества, семьи, воспроизводства населения и в целом для культуры? Останется ли в мире будущего место для теплого лампового секса?

Гости программы журналист Дарья Варламова и доцент школы философии ВШЭ Александр Павлов. Эфир в 21:05.