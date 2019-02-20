Мать Сергея Скрипаля просит признать сына пропавшим без вести

Мать бывшего сотрудника ГРУ, двойного агента Сергея Скрипаля обратилась с заявлением в московскую полицию с просьбой признать пропавшими без вести своего сына и внучку, отравленных в английском городе Солсбери в марте 2018 года. Об этом рассказала Интерфаксу племянница Сергея Скрипаля – Виктория. По её словам, если Сергея и Юлию Скрипаль признают пропавшими без вести, то матери достанутся квартира, машина и собака.

Сергей и Юлия Скрипаль были найдены без сознания в Солсбери 4 марта. Британские власти заявили, что они были отравлены нервно-паралитическим веществом "Новичок", и возложили ответственность за отравление на российскую военную разведку. После долгого лечения отец и дочь выжили. Сергей Скрипаль с тех пор не появлялся на публике, Юлия в мае записала видеообращение.

По данным газеты The Telegraph, отец и дочь Скрипаль живут на юге Англии. Хотя они по-прежнему под наблюдением врачей, а их безопасность обеспечивают спецслужбы, они не ограничены в передвижениях. Прошлым летом, как утверждается, их даже посещали гости из России.

На днях газета The Sunday Times со ссылкой на источники в британских спецслужбах сообщила об ухудшении состояния здоровья Сергея Скрипаля.

По данным британских властей, покушение на Скрипалей совершили агенты российской военной разведки. Москва категорически отрицает причастность к отравлению в Солсбери.