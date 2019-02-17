The Sunday Times: здоровье Сергея Скрипаля ухудшилось

Здоровье бывшего полковника ГРУ и британского агента Сергея Скрипаля ухудшилось, врачи наблюдают за ним и оказывают необходимую помощь. Об этом 17 февраля сообщило британское издание The Sunday Times, ссылаясь на источники в британских спецслужбах.



Нервно-паралитическое вещество "Новичок", которым был отравлен Скрипаль, по словам врачей, может продолжать воздействие на человека даже после вывода из организма.

Сергей Скипаль и его дочь Юлия были отравлены в марте 2018 года. По имеющейся информации, основанной на заявлениях британских следователей, два агента российской разведки, прибывшие в Великобританию по фальшивым документам, нанесли яд на дверную ручку дома Скрипаля.



Утром 17 февраля в английском городе Солсбери низвестные вывесили флаг России на городском соборе. В прошлом году, вскоре после объявления британскоми властями о подозрении офицеров ГРУ Анатолия Чепиги и Александра Мишкина в причастности к покушению на Скрипаля, оба агента в интервью телеканалу RT заявили, что приезжали в Солсбери, чтобы осмотреть городской собор.